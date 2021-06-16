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台塑麥寮六輕快篩首日3329人全陰性　1.3萬員工週五前完成普篩

▲麥寮六輕1萬3000名員工昨天起一連4天進行普篩，現場有10條線同步篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮六輕1萬3000名員工昨天起一連4天進行普篩，現場有10條線同步篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑六輕是國內最大石化工業區，其員工陸續確診5例確診案例，台塑企業昨日起針對六輕廠區1萬3000名員工進行普篩，雲林縣長張麗善今(16)日在衛生局副局長張翌君、建設處長李俊興、勞動暨青年事務發展處長張世忠等人陪同下，至六輕廠區視察企業普篩執行情形。

雲林縣政府指出，除縣府急速進廠安排快篩外，台塑企業也善盡社會責任，快速安排員工普篩作業，感謝長庚體系組成上百人醫護團隊進駐協助，昨日已完成約3329人篩檢全部均顯示陰性，預計本週內完成整個廠區1萬3000名員工普篩，以確保員工沒有交叉感染及疫情擴散情形。

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▲麥寮六輕1萬3000名員工昨天起一連4天進行普篩，現場有10條線同步篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廠區外預計6月17日起由台大醫療體系結合其他醫療院所，為六輕外包廠商進行快篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，台塑企業快速反應並配合縣府進行普篩，加強疫情控制，避免員工受到疫情波及，也避免影響經濟發展，這是防疫上必要緊急措施，台塑也已做好防疫規劃及緊急應變措施，假設快篩檢驗出陽性個案，台塑本身也提供獨立空間，讓陽性個案等待PCR結果，若陽性確診就直接送醫診治。

縣長張麗善說，六輕廠內快篩進度順暢，估計4天內就可完成，廠區外預計6月17日起由台大醫療體系結合其他醫療院所，為六輕外包廠商進行快篩，確保人員健康及工作環境安全，縣府與縣內各工業區已達成共識，將輔導各企業事先做好疫情預防及緊急應變計畫。

▲麥寮六輕1萬3000名員工昨天起一連4天進行普篩，現場有10條線同步篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑麥寮管理部協理蔡建樑項張縣長說明廠內普篩流程及動線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示，感謝縣府協助六輕與長庚體系醫護人員快速布建普篩站，現場共設有10條採檢線，每人約1分鐘可採檢完成，每天可採檢3000人次以上，預計在4天內、即本週五就可完成全廠區1萬3千名員工的普篩。

▲麥寮六輕1萬3000名員工昨天起一連4天進行普篩，現場有10條線同步篩檢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮六輕昨日已完成約3329人篩檢全部均顯示陰性，預計本週內完成整個廠區1萬3000名員工普篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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