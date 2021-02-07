西濱首座「公路休息站」在口湖　林佳龍：希望第二、三座陸續出現

記者蔡佩旻／雲林報導

台61線西濱快速公路縱貫臺灣西部沿海地區，全長約3百多公里，公路總局於雲林縣口湖鄉設置首座休息站，利用高架橋下方空間，用在地元素特色、24小時便利商店服務、小農市集展示地方特產。今（7）日交通部長林佳龍親臨剪綵，期大幅提升西濱快速公路便利性，並帶動西部濱海地區的繁榮發展。

▲交通部長林佳龍7日剪綵，期大幅提升西濱快速公路便利性，並帶動西部濱海地區的繁榮發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

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口湖休息站於2020年11月開工，在交通量及用路人需求尚在研究評估階段的情形下，優先選擇雲林縣口湖鄉台61線246k高架橋下進行試辦設置休息站，其位置交通便利、腹地充足、自古即為臺灣西部沿海南來北往重要補給口岸，且前後均有交流道銜接，服務機能良好，並由全家便利超商公司取得經營權，除了設立便利商店24小時服務旅客外，假日還有舉辦農民市集展售口湖當地豐富的農漁產品。

▲公路總局在交通量及用路人需求尚在研究評估階段的情形下，優先選擇雲林縣口湖鄉台61線246k高架橋下進行試辦設置休息站於2020年11月開工。（圖／記者蔡佩旻攝）

林佳龍表示，2月底之前以秋冬防疫專案還落實防疫措施，尤其是大眾運輸場站與密閉大眾運輸車輛中嚴加落實防疫。民眾一起珍惜、支持、自律讓防疫沒有漏洞，就可以不用有過多的壓力，還是能出門旅遊，只是要避開人潮太多的地方，這方面都有即時路況、各個風景區人潮資訊。

▲口湖休息站，其位置交通便利、腹地充足、自古即為臺灣西部沿海南來北往重要補給口岸，且前後均有交流道銜接，服務機能良好。（圖／記者蔡佩旻攝）

林佳龍說，公路總局目前提出了13個地點，因為總共有10縣市都在進行評估規劃，去年12月已經鬆綁了公路附屬設施設置及管理要點，但因為要因地制宜，有些地方可能像在高架橋下面，有些可能在附近，總是要以土地取得容易或周邊設施服務可以到位離我們的主幹線可以比較近，現在全面展開，我們希望第二、三座能陸續出現。

▲口湖休息站，利用高架橋下方空間，設置在地元素特色空間，24小時便利商店服務、小農市集展示地方特產烏魚子、鰻魚、台灣鯛等產品。（圖／記者蔡佩旻攝）



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