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雲林海線新網紅出爐！頂酷寒勇護烏魚子　超兇眼神站崗無人敢近

▲雲林湖鄉一家烏魚子加工業者養飼養台灣土狗，黑狗在寒風低溫中盡忠職守，雙眼緊盯注意眼前架上的烏魚子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林湖鄉一家烏魚子加工業者養飼養台灣土狗，黑狗在寒風低溫中盡忠職守，雙眼緊盯注意眼前架上的烏魚子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

入冬低溫進入製作烏魚子季節，進入雲林縣口湖鄉處處可見，路邊或是空地滿架黃澄澄烏魚子曝曬，一家烏魚子加工業者養飼養土狗，黑狗在寒風低溫中盡忠職守，雙眼緊盯注意眼前架上的烏魚子，宛如深怕有什麼突發狀況。堅毅的眼神被口湖鄉長林哲凌感到敬佩拍照上傳臉書，瞬間成了網紅犬。

今年入冬後氣溫仍偏高，導致烏魚結卵不理想，造成較大魚卵過熟情況，無法取卵加工製作烏魚子，烏魚子減產2至3成，價格維持去年行情。近日低溫寒流來襲，凌晨更降至5、6度，蔡姓業者飼養的黑土狗仍堅守崗位，看護烏魚子，口湖鄉長林凌哲PO網表揚這隻盡忠職守的忠犬。

口湖鄉長林哲凌表示，口湖蚵寮、金湖、台子村、金湖、下崙都是烏魚子加工主要地區，冬至前到春節前都可見業者曬烏魚子景象，前幾天寒流來襲他前往魚塭視察，看到業者趁天晴曬烏魚子，其中在蔡姓業者加工廠看到一隻穿著衣服的小狗，在7、8度低溫中守護廣場前的烏魚子，盡忠職守精神真得令人佩服。

雲林沿海創下近年來最低溫，飼主也為黑狗添衣保暖。據了解，這隻忠犬平常就很兇，遇陌生人靠近，會大聲狂吠，很多人都怕牠，只要他發出吠叫業者及工作人員聽到就會外出查看，確實有達到嚇阻竊賊效果，讓人安心許多，鄉長臉出貼出後更有民眾前去看狗、買烏魚子，可真成了忠犬網紅。

▲雲林湖鄉一家烏魚子加工業者養飼養台灣土狗，黑狗在寒風低溫中盡忠職守，雙眼緊盯注意眼前架上的烏魚子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林沿海創下近年來最低溫，飼主為牠添衣保暖。據了解，牠平常就很兇，遇陌生人靠近，會大聲狂吠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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