雲林縣自設「疫苗藥害補償」1千萬　住院日給2000死亡20萬

▲雲林縣政府從社會救助金專戶「新冠肺炎專案」撥出1千萬元，慰助因接種疫苗產生不良副作用的鄉親以及因公染疫的第一線防疫人員。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今天(15日)在20鄉鎮市佈設快打站，AZ疫苗首波85歲以上長者同步施打，雲林縣政府考量部分鄉親擔憂施打疫苗可能造成不良副作用而卻步，決定運用新冠肺炎專案善款1千萬，用來慰助接種疫苗產生副作用的鄉親，以及因公染疫的一線防疫人員。

雲林縣長張麗善縣長指出，自2021年5月27日成立雲林縣社會救助金專戶「新冠肺炎專案」後，社會各界企業、民間團體、鄉親及無名氏無私的捐助與支持，該專案截至上週已募得1110萬8600元，這筆善款除了用來採購快篩試劑，也擬從專案中撥出1千萬元，用來慰助因接種疫苗產生不良副作用的鄉親，以及因公染疫的第一線防疫人員。

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▲雲林縣長張麗善至快打站關心今日施打疫苗狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，針對接種疫苗後經醫師診斷需住院、或因而致身心障礙及死亡者，依家戶狀況發給不同額度慰助，如生活救助金每日2000元或3000元、連續住院達(含)5日以上者1萬元至2萬元/次，此兩項擇一慰助。因施打疫苗導致身心障礙者，依家戶狀況及障礙程度分別發給3萬元至25萬元慰助金；因施打疫苗導致死亡者，依家戶狀況分別發給20萬元至30萬元慰助金。

縣長張麗善表示，自6月15日起雲林縣政府獲發配中央撥補疫苗數量，依據戶政系統造冊，採分區、分流、分時段方式規劃接種，由鄉鎮市公所、村里幹事通知民眾攜帶雙證件依序前往施打地點，也提醒鄉親防疫不能輕忽，在施打疫苗覆蓋率達到群體面疫前，仍要勤洗手、戴口罩，避免不必要移動與外出。

社會處長林文志表示，呼籲鄉親施打疫苗務必做好防護措施，降低移動風險，另外針對長輩疫苗接種服務，除了補助各鄉鎮市公所交通補貼，也提供復康巴士預約服務，以接送身心障礙長者，減輕鄉親負擔，同時提升鄉親施打疫苗的意願。

▲雲林縣政府公布疫苗接種慰助額度表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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