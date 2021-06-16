板橋婦連夜離家「台北橋墜河亡」　兒慟：凌晨還有看到人

▲北市1名婦人跑到台北橋下墜河輕生，兒子表示，凌晨還有看到人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市1名婦人因長期精神不穩，竟然在16日從板橋跑到台北橋下，原本被1名街友發現坐在河堤邊的椅子上發呆，不時又蹲在河邊，但沒多久就被發現漂在水面，附近民眾緊急報警，警消將婦人打撈上岸，但仍宣告不治。

警方調查，80歲的陳姓婦人長期精神狀況不穩定，原本在板橋與兒子同住，16日上午10時許跑到台北橋下，沒多久逕自往河中走去，最後被民眾發現浮在水面，警方趕忙將人打撈上岸，但為時已晚。

兒子難過的向警方表示，母親原本精神狀況就不好，平時與母親住在板橋好就近照料，母親也沒有新冠肺炎的症狀，16日凌晨1時許要睡覺時，還有見到母親在房間，但早上起來就沒有看到人，最後卻接到警方傳來的噩耗。

目擊街友表示，當時看到婦人背著包包，獨自坐在台北橋沿著河岸的椅子上，婦人還曾經走到河邊探頭探腦，但街友才一個不注意，婦人就已經在河面上載浮載沉，路人也緊急報警處理。

據了解，婦人當時留下的包包只有證件，沒有留下遺書，警方透過證件聯繫到家屬，目前不排除婦人係因精神狀況不穩定才跳河輕生。

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