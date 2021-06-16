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改善首日動線不順暢缺點　桃園多數接種站改為宇美町式

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，市長鄭文燦視察陽明高中接種站，詢問長者對疫苗接種意見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，市長鄭文燦視察陽明高中接種站，詢問長者對疫苗接種意見。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市擴大疫苗接種計畫昨天（15日）傳出部分接種站動線不佳、長者提早報到導致群聚或枯等久候，市長鄭文燦要求各區里立即改善缺點，並改成宇美町式接種，鄭16日上午視察陽明高中站後表示，動線已有大幅改善且友善度提高很多，特別商請衛生局在大型接種站增設人手、由4組變成5組，讓動線更順暢；至於下一波疫苗施打，接種站會增至30站，也會增加醫護人員津貼。

針對疫苗接種計劃首日出現長者久候、提早報到變成群聚等現象，甚至還有接種站位於2樓禮堂，讓長者必須搭乘電梯或爬樓梯接種等不友善問題，桃園市長鄭文燦逐一要求各區里做出立即改善，包括採取日本宇美町式施打方式，對長者提供更友善、方便與順暢方式，來完成疫苗接種。

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，現場改採與美町式接種，保持間距與安全距離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，現場改採宇美町式接種，保持間距與安全距離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦16日視察陽明高中接種站後表示，今天施打對象為84至87歲長者及74歲至77歲原住民長者，現場看來動線有大幅改善，友善度也提升很多，大部分接種站都改成宇美町式打法，就是長者不動，醫護移動施打，看起來很順暢，這與傳統問診方式不太一樣，目前場內非常順暢，場外的等待區也很友善，今天施打應該會很順利。不過因大站流量比較多一點，所以請衛生局針對大站增設人手，讓施打組別從4組提高至5組，我們在下一輪施打的接種站，會從目前的25站提高到30站，再增加成上午場與下午場。

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市擴大疫苗施打第二日，醫護人員為長者施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於辛苦的第一線醫護人員，鄭文燦說，會給醫護必要津貼，未來一定會全民接種，這次高齡長者接種要優先，目前現場有準備打疫苗計程車，使用率蠻高的，接送區也很友善，開放路邊停車，也可以直接開進學校，另外市府還準備帳篷，等待區需保持安全距離、社交距離，輪椅也準備很多，今天的輪椅很充足，最重要是希望能讓整個施打動線順利，目前施打率應該已超過6成3，扣掉一部分在長照、醫院施打的，總施打率應該超過7成，代表桃園整體防疫意識大幅提高，我們會照顧好每一位長者，讓分齡施打、高齡接種計畫可以順利完成。

至於昨天中壢區公所選擇的龍興國中接種站，鄭文燦強調，因使用位於2樓的禮堂，雖有電梯，但因為還有陪伴家人，難免比較壅擠，下一波會移到一樓，不會使用2樓禮堂，因為該區流量比較大，動線因流量問題造成壅擠，經檢討後，第二輪施打會更換地點。

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