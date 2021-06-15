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疫苗施打人龍擠　桃園將增設巨蛋、龍岡國中2接種站「分流降載」

▲桃園市擴大疫苗施打首日有多處因排隊人潮壅擠引發民怨，市長鄭文燦表示，明後兩天會微調動線改善，下波會增設桃園巨蛋與中壢龍岡國中站，以分流方式降載人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園疫苗施打首日，部分施打站因排隊人潮擁擠引發民怨，鄭文燦表示，明後兩天會微調動線改善，下波會增設桃園巨蛋、中壢龍岡國中2站，分流降載人潮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市首日擴大疫苗接種因部分學校出現排隊人潮引發民怨，更有市議員抨擊製造群聚效應，市長鄭文燦表示，今天確實有零星狀況，市府明後天在動線方面會做出微調，下一波疫苗施打將增設桃園巨蛋、龍岡國中站，以現有25站中再增設2站成為27站，希望達到分流、降載效果，哪裡有缺點、就改善。

鄭文燦指出，首日全市25個接種站，原本預估每個站打400到500人之間，但因有大站、小站差別，今天已請各單位檢討各站動線，若可以改成宇美町式打法，可以50個人為單位，A區、B區互相輪流施打，一區打完換一區，讓動線可以更順暢，如果各站點人力不足，則以補站、增加施打動線，如報到區形成瓶頸，也請報到區盡量簡化，場外動線包括教室、走廊與帳篷等場外有導引以縮短時間，呼籲民眾與家人不要提早1、2小時報到，提早半小時即可，因是採分組、分齡、分時段，太早到要等待許久，施打時間不長，從報到至施打完成時間其實很短，因此不必太早到。

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▲桃園市擴大疫苗施打首日有多處因排隊人潮壅擠引發民怨。（圖／翻攝自市議員舒翠玲臉書）

▲桃園市擴大疫苗施打首日有多處因排隊人潮擁擠引發民怨。（圖／翻攝自市議員舒翠玲臉書）

鄭文燦解釋，針對上午部分接種站出現擁塞問題，已委請各單位進行調整，希望讓明天動線更順暢，第一天有部分有超過600人以上的接種站，確實比較擁擠，明後天會保持社交距離與降載，這部份會做降載規劃，後天會增加2個站，包括桃園巨蛋體育館與中壢區龍岡國中站來做分流，會變成27站，下一次施打，6月22日以後，預估下次施打27個站還會再擴大，希望以擴大站點、延長施打時間方式分流，這是下一輪規劃，本輪希望能夠累積經驗。

鄭文燦認為，首日接種總計施打1萬2310人，數字相當多，感謝大部分站點很有秩序，民眾防疫意識相當高，我們提供很多的友善服務，但有些地方有缺點，哪裡有缺點、就改善。

此外，有民眾與市議員反映，中壢有幾個站點因人數比較多，有排隊情況，還有長者反映等了2、3個小時才輪到接種？

▲桃園市疫苗施打首日許多長者等候接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市疫苗施打首日許多長者等候接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，這幾個站點確實人比較多，打了大概超過700人，這個站點範圍確實較廣，別的站點平均大概是600到800個，這裡的站點其實比較多的，因此要進行分流，我們會進行分流計畫與降載，其次是民眾都提早1至2小時到，因為可能在社區附近，提早到所以會等待較久，我們會請區里系統，呼籲大家提早半小時到就好，有缺點就要改進，會請所有的執行團隊，盡量估算合適數量，我們會盡量計算精準。

有民眾關心一般民眾何時才能輪的到，不知道市府這邊是否有了解現在疫苗配賦時間表與下一波大概是會配賦多少的劑量？

鄭文燦強調，一般民眾何時能施打這個他並不知道，要由中央疫情指揮中心針對疫苗施打計畫做出完整統合說明，疫苗取得時間，相信中央防疫團隊很努力，不管是外購疫苗、國內疫苗或是捐贈疫苗，希望能在6、7、8月關鍵時期優先取得，我們可以分階段來施打，這一波的日本捐贈124萬劑AZ疫苗，我們預估這是第一波，第二波應該是在6月20日以後，我們希望能早一點確定，我們能早一點調整施打計畫，打了一輪以後大概知道目前施打率是很高的，已經到達62%，與原來預估的27%有很大差別，第一天就打了1萬2000多人，那不在籍居民佔了13%，桃園採取不在籍居民可就近施打，像桃園、八德、龜山，鄰接新北行政區不在籍施打比例也很高，有1642人，我們願意提供友善服務，但這部分數字希望衛生局報給CDC，這3天算起來可能會高達5000人，我們疫苗可能會短少5000劑，所以要向CDC反應疫苗配賦，應該要考慮到各縣市不在籍施打數字，及早補給各縣市。

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