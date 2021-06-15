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社會 社會焦點 保障人權

快訊／榮總退休婦陳屍北投家中！遺體腐爛衛生局已採檢

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區1名62歲獨居胡姓婦人，15日下午2時許被發現陳屍住處，身體明顯腐爛。據指出，因友人與她失聯多天過於擔心並上門找她，但發現仍沒人回應，並緊急通報里長協尋破門。對此里長表示，胡婦從榮總醫院退休，患有慢性疾病，非列為居家隔離對象，從5月中就沒看過她出門，目前衛生局已前往採檢，尚未確定與新冠肺炎有關。

▲▼台北市明德路巷頂樓發現一具屍體。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市明德路巷民宅傳出獨居6旬婦死亡家中，據指出5月中未看過該婦出門，鄰居以為是去大陸。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，胡婦的友人因多日聯繫不上她，加上疫情嚴峻非常擔心便登門想找她，按電鈴也沒人接聽，並緊急向當地里長求助。里長警覺不妙，並報警。警消獲報破門而入，驚見婦人屍體已腐爛，明顯死亡多時。

據里長表示，該胡婦為當地人，且從榮總醫院退休，退休後並時常往返大陸遊玩，生前與鄰居互動並不多。五月中開始不見胡婦下樓走動，第一時間接到失聯消息以為她應該是去大陸玩。里長也稱，雖然胡婦有心臟病及糖尿病等慢性疾病，但因為比較年輕，不屬於社區關懷訪視列管高危險族群。

由於現場無外力介入跡象，初判也非輕生，里長也表示「不確定是不是新冠肺炎，還是生病去世」，目前衛生局醫師已到場採檢將進一步釐清死因，並依照疫情間相驗標準作業流程辦理，並同步通知家屬。

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