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屏東連8天+0！疫苗「天涯海角就是要打」　潘孟安霸氣PO文網狂讚

▲屏東縣大規模施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣立體育館內施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣16日連8天「加0」，縣府15、16日兩天來大規模疫苗施打，全縣48處注射站從海拔超過1000公尺的霧台鄉到國境最南端的恆春半島、離島琉球鄉，南北有120公里，依山臨海還有離島，為讓長者都能打到疫苗，循長照模式深入山海，醫護翻山越嶺更要跨海，深入偏鄉部落衛生所，不時還有雷雨突襲；縣長潘孟安臉書說「天涯海角，烈日雷雨，就是要打」，引來網友按讚。

▲屏東縣大規模施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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▲▼解說、施打。

▲屏東縣大規模施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

潘孟安說，「天涯海角，烈日雷雨，就是要打到你，即使隔著千山萬水，你都在我心中。屏東疫苗接種的另一項挑戰是距離，南北長達120公里，更因為屏東依山臨海還有離島，醫護翻山越嶺更要跨海，部落到部落之間路途遙遠，動輒半小時以上，但，屏東長照模式深入山海，選定長者熟悉的衛生所當作施打站，長輩們與接送車司機、公衛人員多半熟識，更能用熟悉母語溝通降低焦慮，打疫苗反而像日常事，快、穩、準的超高效率，還多了濃濃的人情味。」

他表示，山區與離島的疫苗施打，團隊格外重視，分別走訪屏南原鄉，最遠至滿州；屏北原鄉，最高到霧台；離島琉球也跨海駐點，就地督軍，協調資源調度。另為了改善偏鄉交通不便，屏東9原鄉陸續啟用幸福巴士，現已是全國最多的縣市，平時就擔任接送族人就醫、孩子就學等任務，這些以人為本的服務在這次疫情派上用場，讓疫苗施打的可近性大大提高。

另外，離島的接種狀況也是出奇順暢，一早衛生所人員「布陣」好，長輩們如同約好般的默契十足地從四面八方前來，只是交通工作大不同，各自在家人陪同下，騎電動車、坐機車、搭汽車、坐輪椅而來後，直接到衛生所門口下車。

潘孟安指出，最大挑戰是衛生所空間不大，只能畫出接種區，宛如迷你版的速打站，但全程仍依衛生局的SOP作業流程執行，長者留觀時，醫護人員不忘提供礦泉水，安全又貼心的作法，讓長輩或陪同家屬配合度超高，順利完成接種。

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