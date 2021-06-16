廣州本土疫情爆發26天「首次+0」　6區申請「解封」獲官方同意

▲廣州爆發本土疫情後，官方展開大範圍檢測。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州市自5月21日爆發本土疫情後，於6月15日出現本輪疫情首次0新增，目前已有6個封閉封控區達到解封條件，並已提出申請。不過，廣州市衛健委仍不敢大意，強調不排出有散發病例風險，強調要全力排查、嚴防嚴守。

廣州市衛健委16日通報，廣州15日無新增本土確診病例、本土無症狀感染者，為本輪疫情首次出現0新增。

廣州市衛健委副主任陳斌表示，廣州全市有6個封閉封控區域達到解封條件，涵蓋越秀區、番禺區、並已提出解封申請，經專家評估，獲市防控指揮部同意。

不過，陳斌也強調，雖然出現0新增，可是也不排除有散發病例的風險，仍然要全力排查嚴防嚴守。

據廣州市衛健委通報，廣州市自5月21日至6月14日共累計報告147例本土感染，其中確診病例140例，無症狀感染者7例。

對於廣州市本次疫情能在一個月內出現+0，廣東省疾控中心首席專家馬文軍表示，從理論上分析，新冠爆發疫情規模和持續時間取決於兩個重要因素，一是疫情發現早晚，發現得越晚，採取措施就越遲，控制越難，清零時間越長；其次是防控措施的力度，防控措施力度越大，清零時間越短。

馬文軍指出，廣州本次疫情與去年3月廣州輸入疫情流行曲線相似，如果按照去年3月廣州疫情的流行趨勢來預測本次疫情未來的變化，疫情約於6月17日清零，共146例左右；如果按照北京2020年新發地暴發疫情流行模式，預測疫情大約在6月18日清零，總病例154例左右。