西園醫院疫苗之亂！黃珊珊還原情況　347人名單「吃不下來」

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市15日、16日上午開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，預計16日下午開放沒網路登記的長者施打，然而西園醫院卻於15日深夜公告，要取消16日上午接種，引發外界熱議。目前西園醫院已恢復疫苗接種，而台北市副市長黃珊珊也緊急於16日上午赴現場了解情況。

黃珊珊16日於西園醫院受訪時指出，北市從13日就發通知，所有沒預約的民眾都是16日下午開始施打，而有網路預約的民眾是15日、16日上午施打，西園醫院可能想提早服務，的確在疫苗會議中提問能否提早開打？但大家都在15日下午講好16日下午才開始施打。

黃珊珊表示，經過瞭解，西園醫院可能自行評估量能後，希望300多人可以提早到早上接種，15日晚上衛生局疾管科同仁就通知可以來拿疫苗，但西園醫院的人說住比較遠，所以16日早上再來領取，並非北市府沒給疫苗。

黃珊珊強調，西園醫院可能基於服務民眾想法以及醫院量能考量，提早跟里長說，16日早上也可以來接種，導致里長誤會可以通知里民。只是北市府會認為，這應該是醫院13日就要知道的，可能醫院編排人力上有些誤會，而里長也說自己是被醫院通知，並非故意造假，「我覺得這沒有人想把事情做差，沒人會故意不讓有登記、沒登記民眾來打。」

黃珊珊說，一定會讓大家都打得到疫苗，醫院也只是好意想多服務一些民眾，擔心下午診可能無法打完這麼多人，盼提早來打，「我覺得兩個都是想把事情做好，15日疾管科也通知他們來領疫苗，16日也有很多其他行政區民眾會說，為什麼只有西園醫院提早打？這也是我們希望醫院以後是否能全市統一規定，不要造成這樣誤會。」

西園醫院副院長孫建偉則表示，確實有些誤會，這裡的環境大小能打到300多人嗎？他們是基於善意主動跟里長聯絡，認為一個下午無法打到347人，能否請里民挪到上午打，但在此用意下卻沒有疫苗，所以才宣布上午疫苗診關掉。

孫建偉說，北市衛生局11時確實有打電話給同事，但因為同事已經睡覺了，怎麼過去拿？所以早上8時來接收疫苗，負起醫療責任，疫苗診也準時開啟；確實有違背市府共同宣示，但大家都是為了把事情做好，「小小誤會，希望市府見諒、副市長能諒解一下。」

孫建偉強調，他們的網路預約僅下午100個名額，但里長卻給了一份247人名單，也是在下午時間打，醫院評估不行、吃不下來，所以挪動人力才產生此誤會。