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彰化1里長染疫出院4天亡！議員不捨：他心心念念未完成的護欄工程

▲彰化溪湖湳底社區2篩 。（圖／彰化縣政府提供）

▲里長伯染疫與溪湖湳底社區有地緣關係。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名里長(65歲)，有高血壓及糖尿病史，染疫住院10天，出院4天後不治，與他私交甚篤的議員張國棟說，里長進醫院後幾乎每天都有通電話，除了聊天外，心心念念的就是未完成的地方建設護欄工程，好友的驟逝，令張相當的不捨。

這名里長伯，5月23日發病，5月底採檢陽性收治住院，9日出院後，6月13日中午在家還跟家人通電話，下一刻竟口吐白沫急救不治，包含里長及妻子娘家家族共有13人確診，其中還包含1名1歲的幼兒。

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▲彰化縣新增1名確診2人死亡。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

▲彰化縣衛生局長葉彥伯說明里長伯確診過程 。（圖／記者唐詠絮攝）

衛生局長葉彥伯昨日在防疫記者會上指出，里長伯個案與溪湖湳底社區有地緣性的關係，是屬家族餐敘群聚傳播鏈，也是最早通報的個案，於5月23日發病，於6月初確診，進醫院收治滿10日，CT值到30以上，可以返家自主管理，到第4天送到醫院已經無呼吸心跳，PCR採檢陰性，死亡證明還是第五類傳染病，但實際上造成的社區傳染風險已經相當的弱，若是有民眾擔心會有感染風險，可以進一步通報衛生局採檢。

張國棟說里長是一個「認真打拼」的傳統農民，遇到農忙時經常看他站在大太陽底下幫忙耕作，個性爽朗又阿莎力，只要農民有需要他就會出現，雖然這是他第一屆當選里長，但他總是親力親為。努力爭取地方的基礎建設。

▲彰化溪湖湳底社區2篩 。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化溪湖湳底社區2篩 。

張國棟的說，里長確診住院後，不能跟他見面，只能用電話聯絡，聽他說話丹田有力跟生病前沒有兩樣，他同時也談到有可能傳染源有可能是與確診者接觸喝茶染疫，除了擔心家人外，里長還談到之前才完成擋土牆工，出院後接者要做的就是護欄，如今好友過世，連最後一面都沒見到，現在想起更是難過。

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