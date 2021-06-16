苗博雅失言臉書遭出征　網要求道歉…怒譙：不用選了滾！

▲苗博雅。（資料照／記者黃克翔攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雙北疫情仍未趨緩，台北市議員苗博雅日前則在政論節目《突發琪想》表示，「我講一個比較慚愧的啦，其實全國20幾個縣市民眾現在是一起陪雙北在坐牢」，不料引爆網友怒火灌爆臉書，北市府發言人陳智菡也出面痛斥。

針對苗博雅於節目上的言論，陳智菡16日上午受訪時表示，「我想該慚愧的應該是這句話，怎麼會這樣污名化自己的城市？難道病毒是從天而降，突然空降到雙北市嗎？這段時間台北市怎樣認真做防疫，相信議員非常清楚，卻這樣污名化自己的城市，我們覺得非常不可思議。」

不少網友灌爆苗博雅臉書留言，「你怎麼不說桃園機場的防疫問題和陳時中的無能，害得全台人民在坐牢？」、「怎麼不說全台陪桃園坐牢？」、「瞄瞄,不要再護航了,好嗎?有用嗎?有甚麼用?」、「滾出雙北市 慢走不送」、「在節目上說這種話，你是不是不想選台北了呢？」、「不用選了 滾」。

還有網友怒批，「為什麼要說全島陪雙北坐牢？ 實在寒心至極。」、「說錯話道歉都做不到，還有臉指責別人？」、「都雙北萬華害的啦，防疫豬隊友，民進黨加油」、「苗議員有沒有打算先打高端來謝罪？」。

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