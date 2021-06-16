台南布上百接種站　高齡長輩平均15分鐘車程就能打疫苗

▲台南市截至16日上午8時，全市已經23604劑施打，這波5.6萬劑日本捐贈疫苗施打率高達42.15％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日起開始針對85歲以上長者進行新冠肺炎疫苗接種，黃偉哲市長為方便長輩就近施打，特別請衛生局與診所密切溝通，在全市每個行政區共布建154個長者專責接種站，長輩平均只花15分鐘車程，就能抵達離家最近的接種站，截至16日上午8時，已施打23604劑，這波5.6萬劑日本捐贈疫苗施打率高達42.15％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市長黃偉哲表示，此次日本124萬劑捐贈疫苗提供75歲以上長者施打，六都普遍都採用集中施打策略，以大型接種站為長輩進行服務。然而台南市為了體恤長者出門不便，依據中央提出的「就近施打」原則，除了推出安心接送和到府接種2種貼心服務外，更積極與市內117間診所合作，在所有行政區共推出154個專門服務長輩的小型社區接種站。根據統計，若以平均服務人口計算，每12174位台南市民即享有1間小型接種站，接種站所需負擔人次最低，服務密度為六都最高。

根據統計，台南平均每14.23平方公里便有一個接種據點，不論數量或密度都是六都第二，僅次於醫療資源豐富的台北市。而每位長者離最近的接種站平均直線距離2.9公里，以時速30公里計算，15分鐘車程內即能抵達進行接種。而東區、永康、新營、新市、歸仁等區的直線距離更少於1.5公里，有機會在5分鐘內抵達。

衛生局局長許以霖指出，高密度小型接種站的策略，如同讓地方診所化身螞蟻雄兵，不只體貼長輩，縮短交通時間，更可以分散施打，降低群聚風險，並且疏散交通車流。

以台南這波日本捐贈疫苗來看，平均每個小型接種站每天僅需服務101人左右，若以每個小型接種站每天開設4到9小時來看，每小時平均服務14人，簡化動線複雜度，長輩也較有機會到熟悉的場所施打，提升疫苗施打的意願。

智慧城市辦公室副主任暨研究發展考核委員會主委戴偉峻補充，15日單日台南依照此策略已經為14362位85歲以上長輩完成施打。再加上端午假期期間，已完成接種的醫療人員和高接觸風險族群，台南在前日已經完成23604劑施打，以此波日本捐贈疫苗來看，接種完成率已達42.15％，台南市政府有信心在接下來幾天達成100％施打率，相關資訊也會持續在「台南COVID-19儀表板」定期更新公開給民眾參考。

Glolux USB紫外線殺菌燈