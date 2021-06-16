前辦公室主任「三級警戒當天」驟逝　葉毓蘭嘆：來不及最後的道別

▲葉毓蘭前辦公室主任驟逝。（示意圖／記者陳雕文翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情爆發至昨日累計已奪走我國460條人命，但由於新冠病毒為法定傳染病，遺體要盡速火化，許多家屬無緣看到親人最後一面。對此，國民黨立委葉毓蘭16日感嘆，｢這段疫期中，有太多的遺憾、太多的嘆息」；她透露，她的前辦公室主任在三級警戒開始的那天驟逝，公祭取消，連最後的道別都來不及。

昨日全國開放長者施打AZ疫苗，葉毓蘭對現場的親情畫面由感而發，16日下午透過臉書整理心情。她憶起，新冠疫情從去年年初開始影響每個人的生活，去年2月24日，她的乾爸辭世，雖然疫情未明政府只做減少群聚的呼籲，但當時還是能辦簡單隆重的後事；但今年5月中疫情爆發後，三級警戒開始的那天，她的前辦公室主任驟然辭世，原來要為對方辦的追思會，一天數變，最後公祭取消，連最後的道別都來不及。

她表示，更別提那幾天有多場婚宴，從去年開始延期的婚宴，原以為台灣的防疫世界第一，年初開始規劃，搶訂婚宴場地，居然到了最後關頭必須作罷。

「這些人生的悲歡離合，都被疫情打亂了。」葉毓蘭感嘆，最令人心疼的是，這一個月來被新冠肺炎奪走的四百多條人命，化做一個案號，有很多人是孤獨地等、寂寞的走；摯愛的家人都來不及道別、來不及謝恩，連骨灰罈上都來不及刻上姓名，這段疫期中，有太多的遺憾、太多的嘆息。

葉毓蘭說，我們的長輩們，是新冠肺炎病毒最大的受害族群，也是這波疫情往生者的大宗。感謝日本捐贈AZ疫苗，讓長者終於有機會可以打疫苗，可以減少成為重症的機率。「但是因為疫苗劑量仍然不足，很多縣市對於長者的施打優先順序不一，有些縣市要85歲以上，還有設籍者優先，有些縣市比較寬裕」。

葉毓蘭盼望，但願中央流行疫情指揮中心能夠多花點心思與各縣市做好事前協調，寧可多做些規劃安排，不要讓老人家有苦候數小時、或是被當人球瘟神梯的情形。「家有一老，如有一寶。這些長者，都是台灣的寶，讓我們多做些功課，讓他們少吃點苦。大家加油！」

▼葉毓蘭16日透露她的前辦公室主任在三級警戒當天驟逝。（點圖可放大／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）