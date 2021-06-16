台南施打量已達23604劑　南區指揮官莊銀清肯定台南防疫全面性

▲台南市衛生局統計台南市12日到15日的疫苗施打量已達23604劑，預計20日中央撥配給台南的56000劑疫苗數量能「打好打滿」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府16日召開一級指揮中心防疫會議，衛生局統計台南市12日到15日的疫苗施打量已達23604劑，預計20日中央撥配給台南的56000劑疫苗數量能「打好打滿」；視訊與會的南區傳染病防治醫療網指揮官莊銀清認為，台南有確實做好全面性的防疫措施，且迄今沒有不明感染源，請繼續保持。

黃偉哲市長在會中要求衛生局，「務必把疫苗施打效益拉到最高」；衛生局長許以霖指出，台南15日疫苗施打數量為10369劑，經過滾動檢討，有些動線不佳的診所會做適當調整；另外，為因應下一批疫苗預計17日撥配到地方，接下來會開始啟用中型施打站，持續優化施打疫苗時的場地。

警察局長方仰寧表示，警方配合稽查外籍移工宿舍時，發現人力仲介提供的宿舍區，不同公司上班的移工混住情形嚴重，莊銀清指揮官認為，這種情況聽起來風險蠻高，建議移工宿舍應「分流分艙」搭配「定期篩檢」，降低可能的風險。

根據中央疫情指揮中心監測，台南市的風險綜合評估已改為「低」度風險，黃偉哲市長強調，希望台南能持續守住防疫成果，另外，端午節連假返鄉潮的後續影響亦須嚴密監測。

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