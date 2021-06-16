BNT不願賣疫苗給郭董？　黃暐瀚「三分析」勸郭台銘：就退了吧！

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘替台灣購買BNT疫苗，過程因為缺乏最重要的原廠授權書一度卡關，但經過討論，中央流行疫情指揮中心也給專案進口許可。不過，有媒體報導內幕指出，德國原廠覺得郭台銘太政治，不想跟郭台銘談；對此，資深媒體人黃暐瀚看完報導後向郭台銘喊話，「就退了吧！何必做到流汗，嫌到流涎？」

黃暐瀚16日在臉書分析該報導兩個重點：第一，德國原廠覺得郭台銘太政治，不想跟郭台銘談。第二，負責冷鏈的裕利公司，希望郭台銘將錢捐給衛福部，由德國BNT、上海復星公司、裕利公司、衛福部簽4方合約。

看完之後，黃暐瀚表示「滿臉黑人問號」；他提出三點疑問，第一，如果德國原廠真的不想跟郭台銘，那找一個不被原廠信任的人去談買疫苗幹嘛？郭台銘現在就可以撤了。

第二，所謂四方合約，是指「裕利」、「上海復星」、「德國BNT總廠」跟「台灣衛福部」。如果這個組合，能談得成？去年東洋，為什麼不成？之後的香港雅各臣＋台灣信東，為什麼不成？因為不管是東洋還是台灣信東，當時如果談成，都是找裕利負責冷鏈運送啊！裕利一直都在，去年就在，為什麼現在他出面四方合約ＯＫ？去年卻兩度不ＯＫ呢？怎麼解釋？

第三，就算不用鴻海，裕利就能搞定好了。既然裕利自己就能搞定，那就政府編預算，四方簽合約，快點去買啊！要郭台銘「把錢捐給衛福部」，然後「退出」，讓裕利去簽四方合約的邏輯又是什麼？現在台灣缺的是錢嗎？

黃暐瀚認為，「我們不是沒有錢，我們是有錢買不到」，如果裕利出面可以簽四方合約，立院早就通過了預算，政府就放手去買就對了，要郭台銘「把錢捐給衛福部」？這是捐幾點的？「我看不懂」。

黃暐瀚表示，看不懂的細節太多，自己也沒有參與會談。但這篇獨家，說的都是真的，「我勸郭董，就退了吧！何必做到流汗，嫌到流涎？」