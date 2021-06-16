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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨：國產三期試驗前不應是主力疫苗　「打了也出不了國」　

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲日本援助我國124萬劑AZ疫苗已開始進行施打作業。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在近期趨緩，但仍繼續維持三級警戒狀態；而日前動輒5、600例本土確診，也讓國人開始重視疫苗，反而讓國內陷入疫苗荒。面對政府寄望國產疫苗，民眾黨立院黨團16日召開記者會，認為國產疫苗以「免疫橋接」取代三期試驗，因此效力仍待商榷，在三期試驗前，不應為主力疫苗，唯有購買國際疫苗搭配國產疫苗並進，才能給國人生命最大安全保障。

另外，民眾黨認為，政府應清楚說明高端、聯亞兩款國產疫苗若用免疫橋接的方式取得EUA，將來要如何跟其他國家談疫苗護照；若其他國家不承認國產疫苗的有效性，等於打了疫苗也出不了國，對企業將會造成嚴重打擊，台灣更可能會自閉於國際之外。

民眾黨指出，國產疫苗二期解盲完成，但國人對於國產疫苗通過緊急使用授權（EUA）、取得國際認證仍有種種疑慮。民眾黨立院黨團16日召開記者會，要求衛福部應說明緊急使用授權標準，且國產疫苗做完三期試驗前不應做為主力疫苗施打。

黨團總召邱臣遠表示，衛福部採取「免疫橋接」的方式作為EUA審查標準，雖然免疫橋接是未來國際趨勢，但目前國際上沒有先例可依循，也還沒有主要國家都認可的「國際標準」，國內相關專家也仍在爭論，尚未取得多數共識。

邱臣遠表示，民眾黨支持國產疫苗研發，但衛福部應說明國產疫苗以免疫橋接取得緊急使用授權的「標準」，以及為何僅開三次會議就能逕自在6月10日公布「我國COVID-19疫苗（國產疫苗）之EUA審查標準」及「我國COVID-19疫苗之免疫橋接療效評估標準」？此外，免疫橋接200人是否足夠比較出國產疫苗和AZ疫苗效力？以免疫橋接替代三期試驗又預計要花多少預算？

邱臣遠委員指出，目前歐盟已開始施行疫苗護照，完成施打AZ、莫德納、輝瑞BNT、嬌生任一款疫苗者，可以持效期12個月的紙本或數位疫苗護照往來歐盟國家；新加坡疫苗護照已經啟動，南韓、日本、中國與東協等也都積極和各國洽談互相承認疫苗護照事宜。

立委蔡壁如也指出，即使國產疫苗能以免疫橋接的方式推估其保護力，但終究沒有進行三期試驗以證明其效力，政府不應誤導民眾，將國產疫苗和進行三期臨床試驗才取得EUA的輝瑞BNT、莫德納、AZ等，當作有同樣保護力的疫苗。此外，政府也不應急著將國產疫苗作為主力疫苗施打，應該採取「國際疫苗為主，國產疫苗為輔」雙軌並進方式，將國產疫苗當作告急時的「救援投手」，一方面繼續完成國產疫苗的三期試驗，一方面取得更多已證實有效的國際疫苗以平衡風險。

蔡壁如說，大家都知道國際疫苗取得不易，但政府是否真的已盡其可能去取得更多的國際疫苗，抑或是只希望採購一定數量的國際疫苗「應急」，而把取得不易當成藉口。

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