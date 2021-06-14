英染印度變種死亡「28%打過2劑疫苗」！張上淳：試驗時沒這麼多變異

▲張上淳說，至少現在的疫苗對英國變種病毒株是有效的。（圖／指揮中心）

記者許展溢／台北報導

英國近來慘遭印度的Delta變種病毒肆虐，有3成死亡案例生前都有完整接種2劑疫苗，中央流行疫情指揮中心今（14日）指出，過去臨床試驗，還沒遇到那麼多種變種病毒株，但至少現在疫苗對英國變種病毒株，是有效的。

英國截至目前Delta確診人數超過4.1萬例，佔新增病例9成以上，原訂21日要解封，但根據英國公共衛生署最新報告內容，42例感染印度變種死亡的人中，有近3成都完成接種2劑疫苗，也就是有12人打2劑疫苗，23人未施打，有7人則在21天前接種第1劑。

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這讓部分科學家開始擔心，疫苗對此變異株的預防效果差，英國恐步入第3波疫情。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去各個EUA使用的疫苗臨床試驗經驗，還沒遇到那麼多種變種病毒株，試驗結果顯示有效性，除降低感染風險外，特別對重症死亡都是非常好的結果，但這樣臨床試驗當初資料沒有包括印度變種病毒株在當地流行的問題。

張上淳認為，英國這些報告當然值得關注並參考，有些變種病毒株確實在使用的緊急授權使用的疫苗沒有足夠實證「是否能有效預防死亡」，都是關切的議題，希望能看到更多資料。他並呼籲，至少現在對英國變種病毒株，目前使用的疫苗還是有效，接受過1劑後有相當保護力，2劑有更好保護力。

張上淳指出，過去也很多次討論許多疫苗的廠商，如國內廠家也都在開始準備對付更難纏，不容易應對又特別的變種病毒株，包括印度的變種病毒株。指揮官陳時中說，整體疫苗上，從研發製造到取得施打，mRNA疫苗隨時都在變異，疫苗本身涵蓋情況都一直會有變化，這等於是人類對抗病毒裡，需要大家非常謹慎，當然期待未來有更多有效的藥物，兩邊雙管齊下，看能不能把疫情控制得更好。