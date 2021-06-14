　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英染印度變種死亡「28%打過2劑疫苗」！張上淳：試驗時沒這麼多變異

▲▼6/12指揮中心記者會，專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心）

▲張上淳說，至少現在的疫苗對英國變種病毒株是有效的。（圖／指揮中心）

記者許展溢／台北報導

英國近來慘遭印度的Delta變種病毒肆虐，有3成死亡案例生前都有完整接種2劑疫苗，中央流行疫情指揮中心今（14日）指出，過去臨床試驗，還沒遇到那麼多種變種病毒株，但至少現在疫苗對英國變種病毒株，是有效的。

英國截至目前Delta確診人數超過4.1萬例，佔新增病例9成以上，原訂21日要解封，但根據英國公共衛生署最新報告內容，42例感染印度變種死亡的人中，有近3成都完成接種2劑疫苗，也就是有12人打2劑疫苗，23人未施打，有7人則在21天前接種第1劑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這讓部分科學家開始擔心，疫苗對此變異株的預防效果差，英國恐步入第3波疫情。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，過去各個EUA使用的疫苗臨床試驗經驗，還沒遇到那麼多種變種病毒株，試驗結果顯示有效性，除降低感染風險外，特別對重症死亡都是非常好的結果，但這樣臨床試驗當初資料沒有包括印度變種病毒株在當地流行的問題。

張上淳認為，英國這些報告當然值得關注並參考，有些變種病毒株確實在使用的緊急授權使用的疫苗沒有足夠實證「是否能有效預防死亡」，都是關切的議題，希望能看到更多資料。他並呼籲，至少現在對英國變種病毒株，目前使用的疫苗還是有效，接受過1劑後有相當保護力，2劑有更好保護力。

張上淳指出，過去也很多次討論許多疫苗的廠商，如國內廠家也都在開始準備對付更難纏，不容易應對又特別的變種病毒株，包括印度的變種病毒株。指揮官陳時中說，整體疫苗上，從研發製造到取得施打，mRNA疫苗隨時都在變異，疫苗本身涵蓋情況都一直會有變化，這等於是人類對抗病毒裡，需要大家非常謹慎，當然期待未來有更多有效的藥物，兩邊雙管齊下，看能不能把疫情控制得更好。

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」　北市醫學中心接種點一次看

疫情破口是「3+11還是萬華」　醫師比喻：像安打後被打全壘打

被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了

「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

連戰打疫苗消息哪來？　周玉蔻被抹側翼氣炸：打醫院電話查啊

瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

新北反轉靠他們！第一戰神亞東「台姐團隊」　收治全國11%重症

高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」　北市醫學中心接種點一次看

疫情破口是「3+11還是萬華」　醫師比喻：像安打後被打全壘打

被列「6大雙標金句」！律師再嗆：藍營執政我去年就死了

「台灣圖書館之母」王秋華辭世！享壽96歲　藝術家阮慶岳發文悼念

連戰打疫苗消息哪來？　周玉蔻被抹側翼氣炸：打醫院電話查啊

瑞豐夜市「歡迎來逛！」宣布重新營業　網氣炸狂罵：還在三級欸

新北反轉靠他們！第一戰神亞東「台姐團隊」　收治全國11%重症

高齡者施打疫苗如出現副作用？　鄭文燦：現場醫生進行處置

中華醫大畢業典禮Live 遠距互道珍重再見　2068位畢業生勇敢築夢

瑞豐夜市宣布15日恢復營業　女立委：高雄打過疫苗「才能這麼兇」

得點圈之鬼「全集中」再發威　監督對吳念庭表現不意外

北約峰會公報警示「中國挑戰」　擬與亞太夥伴加強合作

PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

新冠第一戰神！全國11%重症靠亞東台姐

連戰打疫苗消息哪來？周玉蔻：打醫院電話查啊

破口是「3+11還是萬華」　醫師：像安打後被打全壘打

一家10口7人確診！他被食品廠好友傳染　返家1傳6

賈永婕勸募9千多萬恐違法？陳時中：沒限制

疫苗荒台人吵翻！醫籲整天酸沒用

英染印度株亡「3成打過疫苗」！張上淳回應了

問神達人預言4月中台灣須保守　國運扭轉時間點曝光

疫苗擴大開打移進「校園、體育館」

郭董捐疫苗最新進度曝！盼保留部分劑量給員工　指揮中心：可討論

花蓮大家族爆群聚！爸與3月嬰都確診

更多熱門

相關新聞

張景嵐生病針灸自救！手臂手掌+雙腿扎14針

張景嵐生病針灸自救！手臂手掌+雙腿扎14針

台灣新冠肺炎疫情雖有逐漸獲得控制，但每日案例仍破百，許多民眾不敢掉以輕心，除了減少外出活動，同時避免到高風險場所如醫院或診所，紛紛自主居家防疫。藝人張景嵐也不敢大意一直待在家，卻在13日時卻突然於Instagram上表示身體不舒服，竟自己針灸治病，讓粉絲看了直呼：「女神太猛了！」

快訊／台新金投顧1員工確診！　金融業逾90人染疫

快訊／台新金投顧1員工確診！　金融業逾90人染疫

網友點名「更上層樓」　陳其邁：不要來亂

網友點名「更上層樓」　陳其邁：不要來亂

疫苗荒台人吵翻！醫籲整天酸沒用

疫苗荒台人吵翻！醫籲整天酸沒用

台南為警專生施打疫苗

台南為警專生施打疫苗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19台灣防疫中央流行疫情指揮中心Delta變種病毒陳時中張上淳印度英國疫苗

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面