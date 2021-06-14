美國FDA不審了？高端疫苗「取得EUA」恐卡關　網酸：自己審就好

▲AZ疫苗。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

高端疫苗日前宣布二期臨床試驗解盲成功，不過因為尚未取得國際認證，所以有不少民眾都對該疫苗的保護力仍抱持存疑態度。《路透社》先前的報導指出，美國FDA往後可能不會再繼續審查COVID-19 疫苗的緊急使用授權（EUA）；因此就有網友在PTT上丟出疑問，好奇這樣是否代表高端和聯亞疫苗會面臨新的變數？貼文一出，立刻引發網友熱議。

根據《路透社》5月26日報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）日前表示，如果某公司尚未進入討論環節，他們之後很可能會拒絕審查、處理針對COVID-19 疫苗的EUA。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，輝瑞、莫德納和嬌生疫苗均已取得美國EUA，而美國諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）表示，在2021年第三季度前，他們不會爭取COVID-19 疫苗的EUA；研發出AZ疫苗的阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）先前也曾表明，他們正考慮跳過獲取EUA的環節，並討論其他計畫。

▲國產疫苗恐將面臨新變數。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

就有網友看完報導後，在PTT的Gossiping板上，以「疫苗EUA可能產生變數」為題發文，提到如果美國FDA日後不再繼續審查COVID-19 疫苗的EUA，那是否代表高端和聯亞疫苗在取得國際認證上有了新的變數？

貼文一出，不少網友都留言回應，「本來國產疫苗就沒有想要取得國外EUA」、「本來就拿不到」、「乖乖做完三期吧」、「你怎麼會有高端拿得到的錯覺」、「沒有變數，是常數」、「有沒有搞錯？是世界要跟上台灣」、「高端只會走國內EUA啊，標準差這麼多」、「外國跟得上台灣嗎」、「美國不審，我們自己審」、「台灣有台灣的玩法」、「高端沒三期，跟人家談國際標準」、「台灣有台灣的EUA啦～審查標準都自訂」。

▲衛福部長陳時中。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

衛福部長陳時中6月11日曾表示，等AZ疫苗的抗體效價出來後，高端疫苗會和AZ比對，必須等到6月下旬進行緊急授權（EUA）審查，至於耗時多久，會由委員會判斷。食藥署強調，國產疫苗第二期臨床試驗所得中和抗體效價，必須證明不劣於AZ疫苗，兩者檢體均由同個實驗室、同方法檢驗，方法也以國際標準品共同標定。

不過，國產疫苗的把關標準其實仍存爭議，因為沒有進行第三期臨床試驗，也不合乎通過EUA的條件，疾管署人體研究倫理審查會委員劉宏恩早在去年10月就點出這項問題，表示台灣國內藥廠的要求標準比美國寬鬆，「不只安全性問題，花了經費預算施打疫苗，也必須能夠有效。」