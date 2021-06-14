台大又有人中鏢！化學系上午緊急閉館消毒　校方公布確診者足跡

▲台大化學系、法律系傳各有成員確診。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣大學又有人中鏢！學生今（14日）向《ETtoday新聞雲》指出，化學系接獲通知有一位成員確診新冠肺炎，今上午9點起閉館，進行館舍消毒作業，一切服務暫停，所有人員非經系主任、副系主任或貴重儀器中心主任同意不得進入系館。

化學系針對該確診案例說明，確診成員於6月12日出現喉嚨痛與發燒症狀，隨即前往醫院篩檢，於6月13日下午確診，該成員主要的活動範圍在系館B棟4F，偶而會到A棟3F實驗室拿取樣品，最後一次進入系館時間為6月10日，進入系館後使用客梯到達工作空間。學校目前匡列的範圍為確診者出現症狀前三天（9、10與11日）的密切接觸者，其餘足跡重疊者列為自我健康監測。

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▲台大化學系成員確診公告。（圖／讀者提供）



根據學生提供的公告指出，化學系重新開放時間待消毒工作完成後將另行公告，學校已經匡列一批風險較高的密切接觸者進行篩檢，系上未來將視採檢結果隨時調整防疫消毒措施，籲未受到匡列且足跡有重疊的成員請不要緊張，請密切注意身體狀況，保持警覺，並請參考學校所發佈的防疫作業懶人包中的自我健康監測。

另外，學生透露，法律系也有成員確診，看到系上在消毒，但系辦否認。對於此事，台大回應，校園內如有學生確診，學校除立即啟動疫調，依據疫調結果通知相關館舍加強人員進出管制並進行消毒之外，且通知可能接觸者採取居家隔離或自主健康管理，自主健康管理期間不得進入校園。