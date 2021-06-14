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社會 社會焦點 保障人權

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

▲▼ 旗山分局與地方媽祖廟聯名推出護身符2.0 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄旗山分局與旗山天后宮跨界聯名推出護身符2.0供民眾抽獎。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻！許多民眾想到地方上的廟宇參拜、求護身符保平安，但礙於目前各地宗教廟宇都有嚴格的防疫規定而作罷，高雄旗山分局和旗山天后宮在防疫期間跨界合作，推出聯名款媽祖護身符2.0，並在「CSPP-旗山波麗士」臉書粉絲專頁舉辦抽獎活動，讓民眾免出門就有機會獲得可愛的護身符。

旗山分局表示，有鑒於國內疫情仍未平緩下來，近日主動和旗山天后宮聯名，以「無形的媽祖保佑、有形的警察保護」作為概念，推出限量的聯名款媽祖護身符2.0，正面有「天上聖母」媽祖慈恩加持，背面則是警察穿上防彈衣的造型，象徵防禦各種不順、厄運與小人，保祐人們找到心中的力量與信仰，不僅前後圖案有寓意，就連袖子上的「警徽」造型也相當精緻，讓這款護身符具有祈福意味外，造型可愛也具有收藏價值。

▲▼ 旗山分局與地方媽祖廟聯名推出護身符2.0 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄旗山分局與旗山天后宮跨界聯名推出護身符2.0供民眾抽獎。（圖／記者黃子倩翻攝）

然而，旗山分局推出「媽祖」與「警察」的聯名款護身符抽獎活動，也希望藉此讓民眾獲得雙重保障，不僅有無形的媽祖保佑，還有有形的警察保護大家，現在民眾在家只要到「CSPP-旗山波麗士」臉書粉絲頁依照指示公開分享貼文並標註一名好友留言鼓勵警察，就有機會可以抽到可愛的護身符。

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