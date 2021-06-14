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陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密：忙了一周

記者周亭瑋／綜合報導

藝人賈永婕短短3天，募集342台「救命神器」HFNC，分送各大醫院被讚爆；而指揮中心13日也宣布，已購買500台HFNC，其中200台當天到貨，卻慘遭砲轟慢半拍。對此，HFNC設備從業人員跳出來緩頰，證實他們公司6月4日，就接到中央詢價的消息了，為此忙了一星期，不過最後他們廠似乎沒有成功接到單。

▲賈永婕募資捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕募資捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

繼賈永婕募集342台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），並送往北中南各大醫院後；指揮官陳時中13日也宣布，「目前已購買500台HFNC，其中200台會在今天交貨，將盡快協助分配到有需求的醫院。」

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然而，指揮中心一席話，反遭網友洗版氣罵，認為中央動作太慢，若都要靠民間募資，那政府編列預算有何用？一名自稱是現職HFNC設備從業人員昨在PTT透露，「幫時鐘講句話，確實上上周6月4日，就有接到採購500台詢價的消息，為了這件事，公司內部烽火連天忙了一周，政府單位採購需要的文件、議價、細節度超謹慎，就先省略。」

▲HFNC廠設備從業人員發文。（圖／PTT）

他表示，不管是國產或舶來品，能在台灣堂堂正正使用的，都是有衛署認證的醫療設備，「至於哪種好用？我只能說青菜蘿蔔各有所好，每台設備都有優點跟缺點，國產的不一定不好，外國的也不一定比較猛，能救命、用對方式、用對地方，能有效減輕設備不足壓力的，都是好東西！」

不過，該名員工也感嘆，「為了這個案子，公部門與使用單位都急如星火，公司也已提前下單訂貨，深怕來不及交給第一線；但今天從電視才知道，衛福部已出貨？接下來該煩惱的是，這沒出的200台，該怎麼辦吧！」

最後，原po強調，廠商不只一間，「出貨的200台我不知道是哪間的，總之我還沒接到要回公司加班出貨的消息就是了。應該是別間廠商接到單，我只是說明上周確實在忙這個採購案，但最後這單應該不是落在我們家。」

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