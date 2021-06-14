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王必勝領前進指揮所10天「苗栗+0」　他問：何時坐鎮雙北？

▲▼王必勝。（圖／翻攝自王必勝臉書）

▲王必勝奉命前往苗栗成立前進指揮所。（圖／翻攝自王必勝臉書）

 記者林緯平／綜合報導

IC封測大廠京元電子竹南廠在本月初爆發新冠群聚，指揮中心醫療應變組副組長王必勝4日奉命前往苗栗，設立前進指揮所。就在10天過後，昨（13）日「苗栗確診數+0」，對此王必勝也透過臉書表示，「務實的目標是：『情勢可控，確診數趨勢持續降低。』」。

面對京元電子移工群聚感染連環爆，在成立前進指揮所後首度+0，王必勝表示這當然是值得高興的事，但「這應該只是過程中數字起伏的一部份，大家戰戰兢兢持續工作，務實的目標是：情勢可控，確診數趨勢持續降低」。他補充說到，「前兩天京元本籍員工5000人PCR篩檢，只有4位陽性確診，確診率比我們預期要低，顯示我們分流降載復工及加強防疫管理的策略有效果」。

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最後他也感謝京元管理階層和所有員工的全力配合，並未來會開始針對「外送到中央集中檢疫所包括竹南6個廠的居隔移工進行第一次採檢，人數約1400人，預期會有相當數量的確診數」，但王必勝也請在地鄉親不用擔心，直言「居隔移工在集中檢疫所一人一室隔離中，不會影響社區和工廠」。

看到王必勝的面對疫情的效率，毒物專家招名威也發文表示，「今天174確診，剛好離1字頭的180確診一個月，案例仍以雙北為主，苗栗電子廠移工都『加零』了，可見台灣疫情趨緩正朝正向發展中，只可惜死亡人數還是居高不下」，最後他更直言「王必勝何時要到雙北市坐鎮」？

另外，前立委、林靜儀醫師也表示，「王必勝執行長真的是中央出馬，防疫必勝！這二天還有北榮團隊協助，辛苦了！期待看到竹竹苗園區疫情收尾」。

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