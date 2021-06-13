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75歲至未滿80歲者恐跨界求疫苗　南投優先接種新增縣籍民眾

▲南投縣AZ疫苗接種優先條件新增縣籍民眾。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣AZ疫苗接種優先條件新增縣籍民眾。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

日本所捐超過百萬劑AZ疫苗已撥配至各縣市，南投獲配1萬8000劑，將以75歲（原民65歲）以上老人為優先，15日開放預約、16日正式「開打」；縣政府表示，考量部分縣市僅提供80歲以上人口接種，為免75至80歲間民眾跨縣市移動接種，造成防疫破口，因此另將設籍南投縣民眾列為優先施打對象。

中央流行疫情指揮中心撥配南投縣計1萬8,000劑，其中1萬1304劑將優先提供75歲（原住民65歲）以上長者施打；縣府衛生局已公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，1通電話限2人預約，不接受現場掛號掛號施打，16日上午9點起同步啟動接種；比起台北市的85歲以上、新竹市的80歲以上等，南投年齡優先條件更為寬鬆。

▲南投縣AZ疫苗接種優先條件新增縣籍民眾。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣AZ疫苗接種優先條件新增縣籍民眾。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，1萬1304劑乃依中央統一撥配原則，以各縣市75歲（原住民65歲）以上人口之27%比例計算，導致全縣4萬1866位75歲（原住民65歲）以上長者，只有1萬1304人得接種；慮及僧多粥少並避免吸引別縣市民眾轉往南投施打，也為維持既定年齡優先條件，南投縣第六類（75歲）接種對象，暫以設籍南投縣民眾為優先，未設籍本縣但在本縣長住者後續將考量納入。

南投縣府表示，縣籍民眾可自由選擇不同鄉鎮市的醫療院所接受接種，但在新冠疫情社區傳播期間，仍請民眾儘量減少移動，避免社區傳播。

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