台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議





▲在等到疫苗之前，可以做的事就是保護好自己及同住家人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

單日確診持續降低、單日死亡人數卻再創新高，是台灣近一周的疫情，臺大醫院急診部臨床副教授李建璋指出，台灣疫情目前朝這兩大趨勢發展。而疫苗雖已開打，但仍有許多長者還沒打到疫苗，因此在此期間該如何確保安全，李建璋提3點建議，以及近期的單株抗體療法，能為長者保命。

根據《聯合報》引述李建璋說法，台灣疫情確診下降致死率屢創新高是因檢測量不足，若能找出更多無症狀或輕症者，致死率有望下降。

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李建璋也指出台灣確診者年齡偏高，8％死者高於70歲，比全球平均5％還要高，但有些國家70歲以上長者染疫佔比更高，致死率卻低於台灣。

疫苗尚不足全台長者施打，對此李建璋提出3項在「保命建議」，包括長者和同住家人基本防疫都應做好；盡量不出門，慢性病情況改以遠距視訊或電話問診，不要隱忍不就醫，否則可能導致病情惡化死亡，這是多國疫情後期均見到的現象；最後是「愈擠的醫院染疫致死機會愈高」，因美國統計加護病房收治的患者數量愈多的醫院，致死率通常愈多，甚至達到2倍。

此外，近期引進單株抗體療法，適用於長者及輕中症，重症和死亡情況也有效減少。