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高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

▲▼日本發明「宇美町式」打疫苗。（圖／翻攝KBC NEWS YouTube）

▲日本發明「宇美町式」打疫苗。（圖／翻攝KBC NEWS YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

日本援助台灣124萬劑AZ疫苗，指揮中心11日已配送至地方政府。高雄市15日首度在台灣執行「宇美町式」接種法。民進黨立委吳思瑤呼籲台北市跟進。

高雄市首波開放87歲以上長者共3.1萬人，市府已將接種通知單全部送達，未收到通知者、須安排專車接送、戶籍不在高雄者可聯繫區公所，預計15日至17日接種疫苗，比照日本「宇美町式」施打法，讓長者排排坐好，由醫護滑動過去逐一施打，桃園市和嘉義縣也跟進。

吳思瑤14日在臉書表示，「宇美町式」是在體育館或大型接種場所，排好保持社交距離的椅子，準備施打疫苗的民眾一一坐好，醫師坐著旋轉滑輪椅迅速替民眾施打，有工作人員會用推車運著針筒、酒精、疫苗等在旁協助，讓醫師專心施打疫苗，打完就立刻換下一人，據悉1小時可以替120人接種，比傳統的方式快上8倍，日本當地採用「宇美方式」後，1個月就有25％的長者完成接種，引起日本網友熱議，其他地方政府也開始效仿。

吳思瑤指出，「宇美町式」疫苗注射法效率高，又體貼注射者，尤其在大型運動館，可以保持社交距離，降低狹小空間的群聚風險，日本各地開始爭相學習推廣，高雄、桃園這次都將採行，然而台北這次並沒規劃社區接種站，例如徵用學校禮堂、體育館、活動中心，所以長輩這一梯次，想學應該是來不及了，衷心期望台北市長柯文哲看看這經驗，讓台北下一階段能跟上。

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