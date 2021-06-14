一圖秒懂各縣市如何打疫苗　她點名台北混亂：拜託請跟上

▲吳思瑤臉書彙整各縣市疫苗施打服務項目 。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者張靖榕／綜合報導

隨著中央分配疫苗，各縣市通知長者和施打情況不一，民進黨立委吳思瑤就各縣市疫苗施打服務統整出一張圖表，3項服務為「免預約、交通接送、到府施打」，其中台北市僅到府施打有完整提供；新北市則是僅有交通接送，而新竹苗栗、台南和高雄等三項均有。吳喊話作為資源最多的台北市，「請跟上」。

「有比較，才會有進步」，吳思瑤表示長輩是第一波接種對象，各項服務應重友善和體貼，這次的經驗也會是接下來方案改良的試金石，未來應讓疫苗接種服務制度做得更好。然而她指台北市首創的預約制歷經混亂後已經證明，是造成市民困擾的不良方案。

針對「到府施打」，吳思瑤彙整的圖表上台北市是「綠色圈圈」，代表有提供該項服務，而她對台北市跟進這項服務表示肯定，也提到不分縣市如桃園、基隆和屏東，是以「完善的到宅接送」來代替到府施打，也是一種好方式。

對於台北沒有「交通接送」項目，吳思瑤指出台北是首都都會區，不論在民間計程車車隊和公車業者的數量及資源上，都是全台第一，整體醫療資源也是全台最進步，因此台北不應該落後其他縣市。

吳思瑤再針對台北市預約制度表示，線上預約的長輩能優先選擇於住家附近診所或醫院接種，但不會使用或未線上預約的人，就只能依照市府分配，到28家醫院或12處聯醫門診部接種，而移動距離就會造成不便，這樣的情況下交通接送服務更形中重要，「還有一天的時間規劃，台北一定做得到，台北拜託請跟上！」

根據吳思瑤團隊彙整的圖片，目前有提供3項服務的縣市分別為新竹市、苗栗、台南和高雄。