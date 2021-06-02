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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲不跟進菜市場分流　吳思瑤酸「菜市長」：怎沒回家問柯媽媽？

▲▼虎林街市場多個出入口,皆無防疫管制,防疫破口.。（圖／記者黃克翔攝）

▲虎林街市場。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣本土疫情尚未趨緩，有不少確診者足跡都聚集在菜市場、賣場，因此有地方政府已祭出身分證尾數分流管制，管控人潮。不過，台北市長柯文哲不跟進此項措施，反而呼籲攤商自主輪流停業，要求民眾減少採買。對此，民進黨台北市立委吳思瑤諷刺柯文哲，還真是菜市長，「這回怎麼沒有回家問問柯媽媽或陳醫師呢？」

吳思瑤批評柯文哲，不跟進依據身分證字號偶、奇數分流採買，硬要獨創攤家輪流停業的新招；她質疑，「到底減少1/2的群聚人流重要？還是減少1/4攤商營業有效？」究竟是買菜的人多？還是攤販人多？習慣買的攤販沒開？難道不會買其他家？難道不會改到其他市場或賣場去買？水果店沒開，跟我想買香腸又有什麼關係？作為菜籃族，又如何預知哪些攤家是開是關？

吳思瑤表示，柯市長還天方夜譚要開發一套即時影像系統，說是可以即時掌握市場人潮，但是，這種數位操作對許多習慣上傳統市場的婆婆媽媽，配合度是高是低？智商不用157，小市民都可以知道。

吳思瑤認為柯文哲為了標新立異，不願從善如流，就算沒買過菜應該也逛過市場吧？！看來對菜市場顯然很不熟，她酸柯文哲「這回怎麼沒有回家問問柯媽媽或陳醫師呢？」、「連菜市場都管不好，還真是菜市長！」

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