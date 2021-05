全球首位接種輝瑞疫苗男性逝世　英「莎士比亞」享壽81歲

記者張寧倢/綜合外媒編譯

新冠病毒散佈全球,去年底疫苗問世之後,全世界第一位接種輝瑞(Pfizer)疫苗的男性、高齡81歲的威廉·莎士比亞(William Shakespeare)於近日在醫院中風逝世,死因與新冠肺炎無關。值得一提的是,老翁與英國劇作大匠莎士比亞同名,甚至同樣都來自英國華威郡(Warwickshire)。

▲英國81歲的威廉·莎士比亞去年底在醫院接種輝瑞公司的新冠疫苗。(圖/達志影像/美聯社)

根據英國BBC等外媒報導,81歲的莎士比亞去年12月8日在英國考文垂大學醫院(University Hospital Coventry)接種輝瑞新冠疫苗,儘管當時身為衰弱病房的住院病患,他仍在接種疫苗後表示,「我必須說,這家醫院的人員和這一切都很棒,從現在開始,它會改變我們的生活,不是嗎?」然而,莎士比亞20日因為中風,在先前接種疫苗的同一家醫院中辭世,死因與新冠肺炎無關。

▲英國去年12月8日開始施打輝瑞新冠疫苗,第一人是90歲的婦女瑪格麗特·基南(Margaret Keenan)。(圖/達志影像/美聯社)

報導指出,在莎士比亞之前,英國91歲婦女瑪格麗特·基南(Margaret Keenan)也在考文垂大學醫院接種疫苗,而她同時也是全球第一位接種輝瑞疫苗的人,第二位就是莎士比亞。遺憾的是,基南也在不久前過世。莎士比亞的妻子喬伊(Joy)透過基金會發表悼詞稱,丈夫非常感謝有機會成為世界上首批接種疫苗的人之一,這讓他非常自豪,也樂於看到報導中他為許多人的生活帶來積極影響,他經常鼓勵人們盡可能地去接種疫苗。

We're sorry to hear of the death of Coventry Labour stalwart Bill Shakespeare. Bill made global headlines as 1st first man to have Covid vaccine. His decades of service to the party were recently recognised by @Keir_Starmer. Our thoughts are with Joy and Bill's family & friends. pic.twitter.com/ANCTeGFYEs