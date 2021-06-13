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台東快打站網路預約疫苗當機半小時　只有8千劑卻瞬間湧入8萬人

▲縣長饒慶鈴宣布13日零確診，全縣迄今累計22例確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴宣布13日零確診，全縣迄今累計22例確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣13日持續0確診，維持累計22例確診個案。縣長饒慶鈴下午召開疫情記者會，說明今開放首波AZ疫苗預約狀況，因疫苗有限，提醒預約成功者依照通知時間，攜帶雙證件及工作證明文件到場施打，以避免群聚及提高疫苗施打的品質。

饒慶鈴首先在記者會中說明縣內最新快篩狀況，12日是端午連假第一天，台東機場共17人、台東火車站108人進行快篩，全部陰性。累計至昨日止，台東社區快篩站完成1952人、機場198人、火車站154人快篩，總計2304人，陽性維持6人（後續PCR檢測結果4人陰性，2人確診為案7815及7816）。

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▲縣長饒慶鈴宣布13日零確診，全縣迄今累計22例確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東市快打站網路預約，人数瞬間暴增一度當機，最後4千人預約戌功。

針對此次疫苗接種，饒慶鈴再次感謝村里長協助縣府調查長者施打意願，縣府才能精準評估施打量能，作為開放順位的依據。此次接種採完全預約制，由於中央疫苗有限且撥補的時間不定，分配數量遠不及需求量，考量長輩較少使用網路，因此以電話預約為主，並分配施打時段，避免長輩群聚造成危險。而且AZ疫苗在開封後，6小時內必須打完，採預約制較能確保不浪費疫苗。

▲縣長饒慶鈴宣布13日零確診，全縣迄今累計22例確診。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣府説明施打率是下波核撥疫苗參考。

台東8000劑AZ疫苗13日上午8點起開放預約。台東市快打站上午8點開放網路預約，同時湧入8萬多人，系統一度無法運作，但在緊急啟用備用網站及擴增系統頻寬後，約半小時恢復正常，並搭配1999縣民服務專線協助，1999人員全員出動。截至下午3點，台東市快打站預約人數約4000人。

預約台東市快打站者，13日下午6點前預約成功，將在14日早上8點開始發布簡訊告知，而今下午6點後預約成功，將在明日晚間7點告知；若沒有收到簡訊，可撥打1999由專線為您服務；而向15鄉鎮衛生所預約者，衛生所將個別通知施打時間。疫苗於6／15開始施打，提醒民眾接種時攜帶身分證、健保卡雙證件，醫事人員與養護機構工作人員請加帶工作證明文件。本次疫苗將盡速打完，才能請中央盡速撥補下一批疫苗。

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