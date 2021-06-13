死亡數破400人！何時會下降　重症醫曝「關鍵時間點」

▲因新冠肺炎疫情，讓許多家庭破碎 。（圖／民眾提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣進入本土社區流行疫情滿1個月，中央流行疫情指揮中心今（13）公布新增174例本土個案，其中有26人死亡，自5/11以來本土病例已經超過1.1萬，死亡個案也超過400人。胸腔重症科醫師蘇一峰也在記者會後於臉書發文，指個案數下降是好事，也透露死亡人數下降「還需要一段時間」。

指揮中心表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月23日至6月12日。個案分佈以新北市81例最多，其次為台北市62例。指揮官陳時中表示「案例漸漸在減少，但還不到可以放鬆的時候。」

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▲台灣確診個案中，已累積437人死亡。（示意圖／記者林敬旻攝）

26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日。

面對全台累積破400名個案死亡，胸腔重症醫師蘇一峰也在臉書PO文，表示近日確診個案數慢慢下降是件好事，不過若要看到死亡數下降，直言應該還要一段時間，「因為死亡人數是反應之前累積下來的重症患者量，要等重症患者總數減少，需要2～3週時間。」