中央預估北市需求量後「仍少1萬劑」　陳智菡：大家心中都有一把尺

記者袁茵／台北報導

面對指揮中心11日配發AZ疫苗，台北市長柯文哲批評，中央未提前告知配發量，但高雄市卻能提前發通知單，質疑「內線交易」，一次槓上高雄與指揮中心。台北市政府發言人陳智菡13日表示，高雄評估量約8.2萬劑疫苗，實際拿到8.3萬劑左右，然而北市需要6萬8832劑疫苗，卻短少1萬832劑，「考試若是公平的，自然沒話說，但大家都是台灣人，有必要這樣保密防諜？我想大家心中都有一把尺」。

台北市政府13日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，並對疫苗預約系統、北市高市疫苗分配爭議、傳統市場人流管制執行狀況進行回應。

關於中央分配疫苗是否有大小眼？陳智菡手持圖表表示，中央之前有預估北市需求數量，從第一類至第六類為8萬5532人，在給一、二類人員的莫德納疫苗還沒來之前，約有4萬人還沒打疫苗，若依照中央統計的打6折，也應該是2.4萬人，不是中央給的1.7萬劑左右。

陳智菡說，而中央預估北市需求量為8萬5532人，扣掉1萬6700劑莫德納疫苗，仍需要6萬8832劑，但實際拿到僅5.8萬劑，顯示北市疫苗仍不足1萬832劑；相比之下，中央評估高雄是8萬2000多劑，卻配發了8萬3000劑，儘管表定給北市7萬劑，可是有1.2萬劑是北市無法動用、要給中央人員施打的額度。

陳智菡指出，北市已經為配發數量，詢問過中央多次，但都沒有得到回應，只好用概算數字。相信不只有高雄市政府辛苦，台北市政府也是從早忙到晚，連假日都沒休息，「若資訊能公開透明清楚，大家也不用做太多的虛工。」

至於民進黨高雄市議員康裕成、林智鴻批評，柯文哲別考試考輸了，就抹黑他人作弊。對此，陳智菡回擊，若考試是公平的，大家都沒有話說，只是大家都是台灣人，有需要這樣保密防諜嗎？「我想大家心中都有一把尺」。

▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／北市府提供）