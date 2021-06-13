　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三級警戒發生的奇景！斑鳩霸佔籃網築巢啾啾叫　民眾直呼太可愛

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

員林市公有第15號公園籃球場，5月17日起即因配合疫情管制全面封鎖，籃網也以束帶捆綁，避免民眾偷偷打球。不過近來有民眾發現，一段時間無人接近的球場，竟有一群不速之客悄悄「群聚」！原來是不知從哪飛來的斑鳩，直接在2座球架上的籃網築巢孵蛋，「啾啾啾」叫個不停相當可愛，難得的奇景也引來當地居民帶著小孩前往朝聖。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲斑鳩在綑綁的籃網上築巢孵蛋，吸引不少民眾朝聖。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「啾啾啾！」斑鳩在綑綁的籃網上築起巢來，見到人來也不怕，模樣非常可愛。有民眾聽聞有斑鳩在籃網築巢，趁著假日帶著小孩前往球場朝聖，「是不是很聰明？」父親跟孩子解釋，因為斑鳩認為籃網夠高、夠安全，才安心在上面築巢。

也有球友笑稱，這是「鳩佔籃網」，不過現在正處疫情期間，他們也打不了球，就「寬心」先把籃網讓給鳥類，讓牠們安心孵蛋，也算是種疫情中才能難得見到的奇景。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲由於禁止民眾使用籃球場後，仍有人偷偷投籃，市公所只好將籃網綑綁，意外成為鳥類築巢之地。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市公所體育所表示，因應疫情進入三級警戒，5月17日起就開始封閉轄區內的戶外球場，禁止民眾使用，不過仍有少部分民眾偷跑進球場打球，不得已才利用束帶捆綁籃網，使其無法投籃。未料，籃網卻意外成為斑鳩築巢的所在，該球場有8座球架，其中2個被築巢，其中1個籃網已不見斑鳩，只餘殘缺鳥巢，另1個則還有斑鳩在孵蛋。公所表示，未來將視疫情狀況，若要更換籃網時鳥類還未離去，只得等幼鳥成熟離巢時再行拆網。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲疫情期間，籃球場禁止民眾使用。（圖／記者唐詠絮攝）

►女孩要的都在這裡

ET快訊
一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議

頭髮恐沾病毒！皮膚科醫師教一進家門「8步驟」消毒專業SOP

中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

唐吉訶德西門店突「暫停營業消毒」　重新開店時間曝光

賈永婕捐342救命神器！臉書曝「No.1神隊友」　第一時間反應超感人

各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

台塑麥寮廠員工回高雄確診！百名同鄉深夜搭專車回雲林

父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

台灣長者致死率高於全球平均3%！疫苗到位慢　台大醫提3保命建議

頭髮恐沾病毒！皮膚科醫師教一進家門「8步驟」消毒專業SOP

中南部今起一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝

賈永婕哽咽捐救命神器：前線戰士打仗，後方就要支援！　醫護拍手

唐吉訶德西門店突「暫停營業消毒」　重新開店時間曝光

賈永婕捐342救命神器！臉書曝「No.1神隊友」　第一時間反應超感人

各縣市拚疫苗施打效率！陳時中：一階先打完會「提早發配」

台北「一聲等等」10小時才有疫苗！醫氣衝衛生局…目睹現場超心酸

台塑麥寮廠員工回高雄確診！百名同鄉深夜搭專車回雲林

父確診身亡！兒沉默跪雨中突「情緒潰堤」…悲痛嘶喊：爸爸快跑

垃圾桶有保險套！甜美高校女分手後交新歡　遭大一前男友掐死

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

分手級整人！網紅和正妹「裸身躺床」　 女友怒甩巴掌：你怎那麼噁心

生活熱門新聞

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

醫師教回到家「8步驟」消毒專業SOP

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

賈永婕募救命神器　中央慢半拍被罵翻

今晚8縣市持續豪、大雨特報

留言直接開戰！禾馨醫嗆柯P「聽你在放屁」

仲介藏46移工　一驗竟8人陽性

確診男隔離後退燒「謹慎自驗」仍確診　控10+7：破口

泰國否認蔡英文「優先使用AZ說法」　泰譯聞抓到元兇了

台塑員工回高雄確診！百名同鄉搭專車北返

嗆柯P在放屁　禾馨醫暴怒原因曝光！

更多熱門

相關新聞

馬祖獲增撥2000劑疫苗　縣長回應了

馬祖獲增撥2000劑疫苗　縣長回應了

中央疫情指揮中心繼12日配發連江縣1100劑之後，縣長劉增應、立委陳雪生積極爭取下，中央增加撥補馬祖2000劑，共計3100劑AZ疫苗。連江縣長劉增應表示，到貨後除照既有順序加快施打之外，持續爭取離島因地制宜，施打對象適度放寬，有效發揮疫苗最大功效。

疫情連爆！女友電話讓竹科男融化

疫情連爆！女友電話讓竹科男融化

支援收飲7天6000杯！愛心飲料送第一線

支援收飲7天6000杯！愛心飲料送第一線

禾馨醫為預約系統嗆柯　北市回應了

禾馨醫為預約系統嗆柯　北市回應了

南投疫苗接種優先　新增縣籍民眾

南投疫苗接種優先　新增縣籍民眾

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

醫師教回到家「8步驟」消毒專業SOP

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面