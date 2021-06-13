三級警戒發生的奇景！斑鳩霸佔籃網築巢啾啾叫　民眾直呼太可愛

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

員林市公有第15號公園籃球場，5月17日起即因配合疫情管制全面封鎖，籃網也以束帶捆綁，避免民眾偷偷打球。不過近來有民眾發現，一段時間無人接近的球場，竟有一群不速之客悄悄「群聚」！原來是不知從哪飛來的斑鳩，直接在2座球架上的籃網築巢孵蛋，「啾啾啾」叫個不停相當可愛，難得的奇景也引來當地居民帶著小孩前往朝聖。

▲斑鳩在綑綁的籃網上築巢孵蛋，吸引不少民眾朝聖。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「啾啾啾！」斑鳩在綑綁的籃網上築起巢來，見到人來也不怕，模樣非常可愛。有民眾聽聞有斑鳩在籃網築巢，趁著假日帶著小孩前往球場朝聖，「是不是很聰明？」父親跟孩子解釋，因為斑鳩認為籃網夠高、夠安全，才安心在上面築巢。

也有球友笑稱，這是「鳩佔籃網」，不過現在正處疫情期間，他們也打不了球，就「寬心」先把籃網讓給鳥類，讓牠們安心孵蛋，也算是種疫情中才能難得見到的奇景。

▲由於禁止民眾使用籃球場後，仍有人偷偷投籃，市公所只好將籃網綑綁，意外成為鳥類築巢之地。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市公所體育所表示，因應疫情進入三級警戒，5月17日起就開始封閉轄區內的戶外球場，禁止民眾使用，不過仍有少部分民眾偷跑進球場打球，不得已才利用束帶捆綁籃網，使其無法投籃。未料，籃網卻意外成為斑鳩築巢的所在，該球場有8座球架，其中2個被築巢，其中1個籃網已不見斑鳩，只餘殘缺鳥巢，另1個則還有斑鳩在孵蛋。公所表示，未來將視疫情狀況，若要更換籃網時鳥類還未離去，只得等幼鳥成熟離巢時再行拆網。

▲疫情期間，籃球場禁止民眾使用。（圖／記者唐詠絮攝）

►女孩要的都在這裡