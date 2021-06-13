插管自行車廠老闆疫調追到她！7日與家管婦碰面...卡拉OK闆娘也陽性

▲台中大安群聚關係圖。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中13日新增1本土確診案例為52歲東區家庭主婦（案12899），原來，她與日前確診重症插管中的68歲自行車老闆（案12476〉是朋友，7日曾碰面接觸因而染疫。市府公布家管婦足跡，包括潭子風動石登山步道、卡拉OK，匡列3人中其1為她家人，另2人為卡啦OK老闆與老闆娘，其中老闆娘篩檢確定陽性（未領號），市府將持續疫調清消。

台中除了新光三越香奈兒櫃姐回彰化聚餐染疫，一名自行車工廠男性負責人也因為加入彰化麻將牌咖傳播鏈染疫。台中市衛生局11日公布該名自行車工廠老闆足跡並表示，確診者6月5日曾快篩呈現陰性，但9日又不舒服前往採檢確診，且病況急轉直下成重症插管，連疫調都無法做！

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名老闆目前仍重症插管中，不能言語，衛生局透過家人詢問活動史才知道，他在5月18日到彰化打麻將，27日出現咳嗽，6月5日前往快篩是陰性，9日又因為不舒服前往採檢結果為陽性，住院後沒多久就轉重症，連家人也不知道活動史。市府直接公布自行車工廠在大安區，呼籲有跟確診者接觸都盡快前往篩檢，工廠也全面停工消毒。

▲家管婦足跡。（圖／台中市政府提供）

家管婦10日因為覺得身體不適到醫院就醫，經PCR篩檢後，12日確診。疫調人員一問之下才發現，她與大安自行車工廠老闆是朋友，曾於7日碰面接觸。另外，家管婦也在8日與10日前往潭子風動石步道，10日還有去附近的圓夢亭卡啦OK，跟老闆、老闆娘熟識的她，雖然卡啦OK停業中，但仍與他們聊天。

市府針對家管婦匡列3名接觸者，1人是同住家人，2人就是卡拉OK老闆、老闆娘，其中老闆篩檢陰性，但老闆娘為陽性但未領號。

每包不到15元

【更多新聞】

►櫃姐確診台中新光三越第三天停業 公告「自主」兩字遭網友狂酸

►彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

►北屯家族筍農爺重症離世！妻10天後也往生 子孫7確診沒人能送行