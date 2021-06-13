留言直接開戰！禾馨醫嗆柯P「聽你在放屁」怒轟唬爛　網坐等內幕　

記者黃可昀／綜合報導

台北市長柯文哲在今天（13）下午的例行記者會中，說明這次長者接種AZ疫苗順序，以及打疫苗預約流程、可能會遇到的副作用等等，但在直播過程中留言區一度騷動，原因是先前捲入偷打疫苗的禾馨醫療營運長林思宏留言怒嗆，「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦在承擔你唬爛後的爛攤子！」

▲林思宏在北市記者會留言開嗆。（圖／翻攝自記者會直播）



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據了解，北市府先前配發好心肝診所與禾馨診所200瓶疫苗，許多人得知消息後徹夜排隊搶打疫苗，這件事曝光也讓外界相當憤怒，直指台北市黑箱疫苗。結果禾馨醫師林思宏今天突然在直播開嗆「聽你在放屁！」還說基層和衛生局現在都在幫柯文哲收拾爛攤子，引發留言區一片譁然，不知到底是在抱怨疫苗預約系統，還是先前的偷打事件，令外界相當好奇。

林思宏在北市記者會的留言被截圖轉發到PTT，網友紛紛留言「所以他唬爛了什麼」、「坐等八卦，不要又給我裝沒事嘿」、「林醫師要罵就講完整啊，只丟一句話是怎樣」、「很想知道這些墨綠醫師指控的內幕」、「要爆料直接講出來啊，不要用這種曖昧不明的話指控。」

▲PO文第7點抱怨市府疫苗預約系統有問題。（圖／翻攝自林思宏臉書）



林思宏也在臉書指出，「市府資訊不明，系統混亂，甩鍋診所自行聯絡預約的人」，直指北市疫苗預約系統有待加強，不過15日小懷寧兒科診所、民權婦幼診所會照常為75歲以上長者接種，「都是專診打COVID-19疫苗，請大家帶長輩來時多點耐心少點責難，我們都是無償幫忙，謝謝大家。」