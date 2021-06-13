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柯P昨天才去！南門市場「驚傳攤商確診」　自治會：明起休市4天

▲新冠肺炎疫情升溫，南門市場身分證分流實名制情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市南門市場驚傳有攤商確診。（示意圖，非本新聞當事人／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北市南門市場驚傳有攤商確診，今南門市場自治會長王銓國證實，有2位攤商快篩呈現陽性，目前已在防疫旅館和送急診。另外，為加強消毒和防疫，自治會決定從明起休市四天，預計6/18才會營業。

南門市場自治會長王銓國今受訪時表示，有攤商身體不舒服、有感冒症狀，休了三、四天沒來擺攤，才得知有2位快篩呈陽性，目前已住進防疫旅館，其家屬均呈現陰性，但PCR檢測結果還沒出爐。

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▲新冠肺炎疫情升溫，南門市場身分證分流實名制情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情升溫，南門市場身分證分流實名制情形。（示意圖／記者林敬旻攝）

王銓國透露，另有快篩陽性者掛急診送去住院，不管怎樣，昨晚得知消息後已下令全面大消毒，不舒服的攤商呼籲盡快去篩檢。他坦言，「下游賣菜、肉的攤商都會接觸大賣場等人多場域，工作經常暴露於危險中」，明天起南門市場關門進行大消毒，並連休4天，之後密切觀察狀況，並確實報告給大眾。中央疫情指揮中心今日記者會得知消息後，僅表示「會再了解狀況」。

實際上，台北市長柯文哲昨天才去南門市場視察，除了視察人流狀況外，也查看「市場實聯分流管理資訊站」試辦狀況，5台試辦系統會感測體溫、偵測民眾是否有戴口罩，還可同步完成實聯登錄、人流管控，沒想到南門市場今竟驚傳攤商確診消息。

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