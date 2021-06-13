新竹驚爆護理師自殘！惡家屬群聚陪病集體霸凌　她雙手慘縫20針　

記者陳凱力／新竹報導

國軍新竹地區醫院（新竹空軍醫院）一名護理師在病房遭到病患家屬霸凌，面對突如其來的指責、咄咄逼人，甚至家屬還近身以手機拍攝她的識別證，讓她心生恐懼，當下承受不住壓力，崩潰自傷。後續護理師轉送急診室包紮，由值班護理長出面與家屬溝通，但直到現在，護理師都沒有收到病患家屬的道歉，院方也未第一時間站出來譴責家屬的言語暴力，讓她相當心痛。

▲李姓護理師遭到病患家屬圍剿，最後承受不住壓力當場崩潰。（圖／讀者提供）

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李姓病房護理師向《ETtoday新聞雲》記者說，從疫情以來，醫院早已下達「陪病禁令」，限制每位住院患者僅能有1名家屬陪伴，但是這位患者卻從不聽勸，長期由1名看護、1名家屬陪病，違反防疫規定。

12日當天晚上，她再次發現患者又違反防疫規定，由1名家屬、1名看護陪病，她向家屬口頭勸導，卻遭家屬無視，依然故我。晚間約7點左右，該名病患家屬要求她提前發放安眠類，抱怨病患從半夜醒來後就再無法入睡，由於其家屬過去也曾多次要求，經主治醫師指示「至少8點後才能讓病人服藥」，但家屬卻因此指責護理師不按規定給藥，護病之間多次發生歧見。

但家屬違反防疫規定還不止如此，當日病房外又出現2名等待接應的家屬，李姓護理師忙於護理工作，對於屢勸不聽卻無法可管的違規家屬脫口說出「我不管了」，沒想到竟惹怒家屬，拿出手機上前拍攝她的識別證，同行的家屬更是質疑她的護理專業，認為護理師違反發放藥物規定，不斷強調都「自己已經花錢自費採撿了」，嗆「知道你們主治醫師的電話、地址，我一通電話就可以聯絡到他」。

李姓護理師試圖向家屬們解釋，對方卻仗著人多，不斷咄咄逼人，完全不給她開口的機會，拿著5天前的PCR檢測單，要求醫院承擔「自費採檢」的費用。當時只有李姓護理師一人在護理站，面對三名來勢洶洶的家屬，最後情緒崩潰，拿起隨身攜帶的工作剪刀割傷自己，血濺當場。

事後值班護理長到場支援，李姓護理師也被帶往急診室處置縫合，護理師賴以為生的一雙專業之手，就這樣左手縫了14針、右手指縫了6針，在醫護人力緊繃的疫情期間，實在令人痛心。

李姓護理師也透過《ETtoday新聞雲》表達自己的訴求與心情：

1. 疫情以來，我們認真且努力的做好防疫工作，為什麼卻換來家屬說，《禁止探病》是政府的政令：其他人可以配合，是其他人的事，我們家屬要上班就是沒辦法配合，所以要輪流來探病，但家屬卻拿5天前的PCR報告跟我說「自己是陰性的」，卻不能擔保這五天之內，他們沒有去過別的地方，增加感染風險。希望院方能效仿林口長庚醫院，每一次的進出都要自費做PCR檢測陰性，才能入病房。

2. 病人住院，家屬來回奔波很辛苦我們能理解，但家屬無理、藐視國家防疫政策再先，不聽規勸，還把護理人員成出氣筒、咒罵的對象，不給探視就揚言投訴，直接對護理人員攝影、拍照飆罵，完全無法接受。

3. 政府的政策必須落實，院方也應該採取強硬的態度，不是由第一線面對的護理人員「自行處理」在執行護理專業時面對壓力，家屬更不應該拿上級長官施壓、或動輒則威脅投訴，卻遭院方上級要求第一線人員睜一隻眼閉一隻眼，

台灣護士醫療產業工會理事長陳玉鳳也強力譴責醫療暴力，呼籲醫院不應該繼續息事寧人，讓辛苦的第一線工作人員受到委屈，政府要落實政策，也不應該只有「呼籲」，應訂定相關配套措施，「規定陪病1人，就是1人」，違反規定，要有罰則可遏止，「暴力零容忍」、「決不寬貸」不應該只是口號，希望政府能具體措施落實，明確訂定罰則，保障第一線護理人員的工作安全。

負責業管新竹空軍醫院的國軍804醫院政戰主任陳忠貴表示，院內針對醫療暴力事件有一套Call Help流程，護理人員只要按下求救鈴，呼喊代碼，就會有值班人員前往協助，但李姓護理師因為資歷尚淺，在面臨危機當下無法處理，因而發生遺憾，院方也會先對受傷的護理師給予關心、協助輔導，事發後院方也出動督導、院長前往護理師家探視，後因護理師不在家、身體疲累無法接應等原因而未果；而護理師提到，當下受到多名家屬包圍一事，院方也將調閱監視畫面釐清，並視情況追究法律相關責任。

此外，針對護理師表示，患者家屬多次違反防疫規定一事，院方仍在調查中，陳忠貴強調，院方非常重視護理師遭受暴力事件，會盡力提供相關協助。

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