彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

▲環保局人員忍受惡臭，採取受污染溪水檢驗。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者李忠憲／彰化報導

中部水情才紓解，彰化魚寮溪流域6家畜牧業者竟趁夜偷排未處理畜牧廢水，導致溪流宛如「大便溪」臭氣沖天，甚至阻塞水閘門影響排水防洪。彰化縣府趁夜運用「水盒子」等高科技，一舉查獲，將依《水污染防治法》重罰6家業者，最高可罰1.2億元。縣府也沉重籲請畜牧業者自重，做好水污染防治，以免受罰得不償失。

北彰部分地區受到中部水情不佳影響，4月6日啟動供五停二的限水措施，彰化縣各級排水路也常見溝底水源枯涸，水體環境品質不易維護。6月初迎來一波波春雨，緩解旱象，彰化縣政府卻接獲不少民眾反映，彰南魚寮溪流域支排近日雨夜惡臭難聞，整個西面滿滿都是豬等動物大便，甚而與垃圾混流一起，造成阻塞影響水閘門的排水防洪功效，民眾苦不堪言。

彰化縣環保局獲報後，立刻啟動一系列的前置及稽查作業，全面清查該流域畜牧業的名單，擇定特定排水支流放置移動式可遠端監控的「水質感測器（簡稱水盒子）」，24小時監控，鎖定可能的業者。6月11日深夜至凌晨派員前往該流域上可疑畜牧業稽查，果然一舉查獲6家畜牧場繞流偷排未經處理惡臭廢水，其中最大場的畜養將近5000頭豬隻。

環保局表示，遭查獲繞流偷排的畜牧業者其偷排方式較以往有所不同，多數管線皆埋藏地面下，增加不少稽查及蒐證的困難度。其中一家畜牧場廢水處理設施部分槽體水位異常低且水位持續下降中，卻遍尋不到異常管線何在。

環保局人員在現場依據稽查實務經驗判斷可能的水路流向及往前追溯廢水排放源頭，並透過投擲紅色食用色素佐證偷排廢水的線性流向，才發現畜牧業者設置不法控制廢水流向的電子元件及管線，使用帆布覆蓋掩人耳目，並用定時器設定凌晨時段將未經處理畜牧廢水及含高濃度污染物的廢棄污泥一併偷排至場外溝渠並匯流至魚寮溪支排導致水體水質嚴重污染、惡臭。

另外，有二家畜牧業者將本應從廢水處理設施抽出另行妥善處理的含高濃度污染物廢棄污泥排泥管直接插入合法的放流管線排出污染地面水體，以合法管線掩護非法行徑，為節省處理成本恣意污染水體環境；也有一家畜牧業者為規避水污染防治費規費徵繳，將用以計量廢水排放量的累計型水表拆除放在一旁，逕行將廢水未經水表計量即排出，藉以短報廢水量短繳水污染防治費，逃避應負的環境責任。業者違法態樣多變，巧設取巧機關、管線，加上多在夜深人靜行違法情事，再再考驗環保局稽查人員的能耐。

環保局表示，6家業者已觸犯水污染防治法，將依法開罰，每家最高可罰2000萬元。也請民眾協助共同守護我們居住的生活環境，如有發現類似污染情事，請儘速撥打環保局報案專線0800-066666或04-7118972、7115762，環保局將有專人處理。

每包不到15元

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