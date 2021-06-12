北屯家族筍農爺重症離世！妻10天後也往生　子孫7確診沒人能送行　

記者李忠憲／台中報導

北屯家族群聚感染造成4家庭21人確診，78歲筍農李老先生（案7928）日前病逝，成為台中市死亡首例！同樣確診住院治療的72歲李老奶奶（案7527），「怕見了會更難過」放棄見老伴最後一面，卻因意識消沉，悲傷過度，10天後也就是12日去世，子女無法送行，也成為台中死亡第3例。

▲北屯家族群聚再傳1死。（圖／市府提供）

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台中市北屯區大坑里家族群聚感染事件累計21例確診，其中78歲李姓筍農因重症日前死亡，成為台中首起死亡案例。「怕見了會更難過」而放棄跟老爺爺見最後一面的李老奶奶，知道先生離世了，意志消沉，血氧不穩定轉重症，並簽署DNR（放棄急救）；而原本在檢疫旅館隔離的李家長媳也傳出喪失味覺，轉送醫院治療中。

由於新冠肺炎死者依法需在24小時內火化，但李家一家9口染疫，全被隔離或收治住院，唯一沒被隔離的姊姊又在苗栗，老父親離世時，全家沒人能協助處理後續喪葬事宜，李家二子心急如焚哭著打電話給市議員曾朝榮求助，在曾朝榮奔走、協助募款下，才幫助李家完成李老先生後事。

▲市議員曾朝榮協助筍農李姓老夫婦後事。（圖／民眾提供）

事隔10天，今天下午3點傳出李老奶奶也不治身亡，子孫共7人確診隔離治療中，無人能見最後一面，令人悲傷。

協助處理後事的市議員曾朝榮下午指出，短短兩週期間，李姓夫妻因感染確診，相繼過世，家屬悲痛、哀傷萬分，充滿不安全感，曾朝榮希望市府提供相關心理諮商師，協助輔導，讓他們一家人早日走出陰霾。除外，他也呼籲社會各界秉持同理心，繼續關懷家屬，用包容的心，給家屬溫暖，陪伴度過低潮。

為讓確診往生者的孝家眷在隔離中能安心照顧健康，不必擔心緊急的喪葬事宜，曾朝榮日前偕同民間團體共同捐了60萬元，給「台中市政府衛生局保管金專戶」作為協助「確診者往生」喪葬等相關費用，希望民政局與生命禮儀管理處能夠結合民間善心團體的力量，制定標準的S0P協助處理流程，不論是棺木，骨灰罈，甚至塔位的暫時提供服務等，讓家屬安心度過疫情。

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