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台南今日無新增本土病例　AZ疫苗大型接種站開打

▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央流行疫情指揮中心公告，13日全國新增174例本土確診個案，台南無新增本土病例，台南市長黃偉哲指出，日本政府提供給我國的124萬劑AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，12日下午先於長照機構施打，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。

▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市衛生局長許以霖指出，AZ疫苗可以預防COVID-19感染、感染後重症及死亡；為避免接種後的嚴重過敏反應，接種前應與醫師討論以評估相關風險。接種AZ疫苗第1劑後通常會在兩天內出現不良反應，如注射部位疼痛或紅腫，頭痛、畏寒、疲倦、肌肉痛、關節痛，或發燒超過38度，並於一到兩天內消退。為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，確定無恙後再離開。

▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據歐洲藥品管理局藥品警示風險評估委員會所提出之評估，血栓合併血小板低下被列為機率極低，且非常罕見之副作用，接種者若出現相關症狀，如胸痛、呼吸困難、腿部腫脹、持續腹痛、神經學症狀如嚴重和持續性頭痛、視力模糊等較為嚴重之不良反應，或症狀持續未改善時，應立即就醫並告知接種史。完成接種後仍應遵守防疫相關規定，配戴口罩、勤洗手，避免不必要的外出或群聚。

▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另，市府於台南科學園區設立之「南科抗原快篩站」，自6月9日啟用至13日上午，累計已完成4453人快篩，快篩陽性者經PCR核酸檢測後結果皆為陰性；端午守護台南專案自6月11日至13日上午共篩檢538人，其中12日有1人快篩陽性，經PCR核酸檢測後為陰性，請民眾安心。

▲台南市長黃偉哲指出，AZ疫苗，首批配送56000劑至台南，13日上午於東區復興國中、新營體育場、慈濟基金會善化連絡處設立的大型接種站協助第1-5類人員接種。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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