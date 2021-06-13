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台南三處大型疫苗接種站同步開打順暢　黃偉哲：感謝醫護犧牲假期提升市民保護力

▲市長黃偉哲前往各站視察疫苗接種情形，各大型接種站狀況很順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府特別規劃的3處大型疫苗接種站包括善化靜思堂、新營體育館及東區復興國中，13日上午同步開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央配送給台南市的首批56000劑AZ疫苗12日送達，台南市政府立即開始進行第一類到第五類優先對象的接種工作，特別規劃的3處大型疫苗接種站包括善化靜思堂、新營體育館及東區復興國中，13日上午同步開打，市長黃偉哲前往各站視察疫苗接種情形，各大型接種站狀況很順暢。

▲市長黃偉哲前往各站視察疫苗接種情形，各大型接種站狀況很順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，病毒不等人、保護市民不能等，台南首批配送到56000劑疫苗，12日一送到就宣布立即分配施打。13日於東區復興國中接種站視察民眾排隊接種情形，他說今天第1天雖然人很多，但很有秩序，民眾排隊區也都規劃在遮蔭處，大致上都順利。他也對現場犧牲假期來工作的醫護一一致上謝意，更貼心提醒現場身穿防護衣的工作人員要注意安全。

▲市長黃偉哲前往各站視察疫苗接種情形，各大型接種站狀況很順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次在大型接種站的接種對象為第1至5類優先對象，主要為第2類為防疫人員，包括警消、環保清潔隊、工程清潔人員以及第3類高接觸風險工作者，其餘對象則在醫院或在機構內進行施打。

▲市長黃偉哲前往各站視察疫苗接種情形，各大型接種站狀況很順暢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高齡長者接種疫苗時程自6月15日起，會請里幹事、里長個別電話通知施打時間與地點，並提醒長輩攜帶身分證、健保卡雙證件，就近施打。台南市採取不用預約，主動通知可接種者依照時間前來注射，可避免民眾搶預約的混亂情況。黃偉哲表示，只要有疫苗，市府會努力讓市民朋友們可以在最短的時間內順利打到疫苗，產生保護力。

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