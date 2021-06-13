日本AZ疫苗台南開打　黃偉哲：只要有疫苗施打量能絕對夠！

▲央配送給台南市的首批56000劑日本AZ疫苗6月13日上午開打，市府特別規劃設置3處大型疫苗接種站，黃偉哲市長親自前往往新營區體育館等接種站視察疫苗接種情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中央配送給台南市的首批56000劑日本AZ疫苗6月12日送達，市府立即開始進行第1類到第5類優先對象的接種工作，市府特別規劃設置3處大型疫苗接種站，黃偉哲市長13日上午前往新營區體育館等接種站視察疫苗接種情形。

台南市長黃偉哲表示，病毒不等人，保護市民不能等，疫苗提早撥發給台南市，台南市政府就開始提早打。除了12日首批配發的日本AZ疫苗，配給長照機構疫苗之外，6月12到14日，會依照疫苗接種順序，施打第1類到第5類的優先對象。

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黃偉哲市長13日上午前往新營體育館接種站視察接種情況，新營體育館接種站預計施打1000至1200人次，接種對象皆為已造冊之第1類到第5類優先對象，為讓市民朋友盡快打完疫苗產生抗體，市府已做好各項準備，不怕沒量能，只要有疫苗，會讓市民朋友們可以在最短的時間內順利打完疫苗產生保護力。

黃哲指出，看到施打現場秩序都很好，也看到民眾大家真的很希望打疫苗，一早就來現場排隊。今天第一批來到接種站施打的對象，都是我們的警察、消防、環保清潔隊員、第一線防疫人員，這些都是對民眾的服務非常重要，希望未來幾天施打都能夠順利，大家能夠早一天獲得免疫力。

據了解，市府規劃第1批接種對象為第1類醫事人員、第2類防疫人員（警消、環保清潔隊、工程清潔人員…等）、第3類高接觸風險工作人員（防疫旅館工作人員及防疫旅館清潔公司人員）、第5類機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者（居服單位工作人員及受照顧者）、85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分者。

衛生局長許以霖指出，日本AZ疫苗首批56000劑，12日下午開始，已依照市府擬定的施打計畫，配送給長照機構等單位施打。另「85歲以上」、「75歲以上領有重大傷病卡」和「75歲以上具原住民身分」；第2波接種對象則為「75歲以上長者」和「65歲以上具原住民身分」的施打計畫由6月15日起，不用預約與排隊，由市府主動通知施打時間及地點，行動不便者還有安心接送及到府服務的方案。

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