全台縣市最新接種日期出爐　「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

▲中央50多萬劑AZ今晚送往全台，提早3天送往各縣市。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導



日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，原定15日讓第一到第三類對象族群接種。不過，食藥署11日就完成對疫苗的檢驗封緘，因此提前3天，晚間就將50多萬劑疫苗配送到各縣市，讓地方最快可在12日開放施打。由於配送較為臨時，各縣市開放施打情形不盡相同，因此《ETtoday新聞雲》為讀者整理懶人包，讓您一次掌握關鍵資訊。

一、公費接種順序

指揮中心9日公布公費疫苗接種7大目標群，僅第七類需要造冊報請指揮中心同意。

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第一類：醫事人員／預估50.6萬人

第二類：中央及地方政府防疫人員／預估13.9萬人

這次防疫勤務警察、疫苗生產及疫苗倉儲物流人員納入第二類，還包括警察、救災、救護、海巡、村里長及海關。

第三類：高接觸風險第一線工作人員／預估6.1萬人

機組員、防疫車隊、防疫旅宿。

第四類：因特殊情形必要出國者／預估2000人

外交人員、運動選手等。

第五類：機構及社福照顧系統人員及其照顧者、洗腎患者／預估46.7萬人

長照機構住民及照顧者、居家或社區式長照機構照服員，這次也納入洗腎患者。

第六類：75歲以上高齡長者／預估150萬人

第七類：維持國家安全及社會正常運作者／預估86萬人

軍人、憲兵、未接觸防疫工作警察、國安單位文職人員、國家關鍵設施必要工作人員。

另外，也納入運輸及倉儲業者、幼兒園托育人員和托育機構專業人員、高中職以下學校教職員及工作人員。不過，該類名單須報指揮中心同意。

二、哪裡可以預約施打？流程是什麼？

符合接種資格者，可透過疾管署「COVID-19防治一網通」查詢距離住家最近的接種院所，或透過疾管署整理的「COVID-19疫苗接種院所」一覽表查詢。

預約部分，可利用電話或各院所線上掛號，預約「COVID-19疫苗特別門診」，再依約定時間攜帶健保卡看診，經醫師評估確認後，即可注射。

三、施打疫苗的費用

全部免費。指揮中心5日指出，已經編列40億元的經費，全國公費接種對象都可以免費施打疫苗、免付掛號費，未來將逐漸擴大至全國民眾公費接種。

四、可否選擇廠牌？

目前無法自選廠牌，由指揮中心統一調度，但陳時中9日表示，等到疫苗較大量到貨、開放更多人施打時，可選擇廠牌。

五、AZ疫苗的副作用？

非常常見：接種部位疼痛、腫脹、瘀傷。身體出現疲倦、發熱、發燒、發寒、頭痛、噁心、關節痛、肌肉痛。

常見：嘔吐、接種部位硬塊。

不常見：淋巴結腫大、食慾降低、頭暈、腹痛、多汗症、搔癢、皮疹。

非常罕見：血栓（歐盟藥品管理局列為非常罕見）

六、各縣市最新決策情形

台北市：

台北市副市長蔡炳坤表示，北市府已規劃好系統，原先是11日做壓力測試、12日做報告，13日要跟各診所開視訊會議溝通，接著14日1天緩衝作修正，15日再開打。

考量到中央版本的疫苗預約系統還未上線，所以北市府預先因應，架設北市版的預約網站，預計下周可以有電話、網路線上等2種預約方式。

▼點圖可放大。（圖／北市府）

基隆市：

基隆市政府表示，目前正在緊急開會，無法確定疫苗12日何時能到。據掌握，疫苗分配到12000劑，將規劃85歲（含）以上優先施打，所以12日不會開放施打，因為不確定到底何時送到，暫依原計劃6月15日開始施打。

新北市：



新北市政府表示，稍早接獲通知後緊急開會，決定按照原先規劃，12日在29區公所上網公告施打對象與日期，在13日將疫苗配送到29區衛生所，15日施打，避免打亂期程。



桃園市：



市府12日做最後討論後就會定案。



新竹市：

新竹市尚未收到疫苗，暫依原先規劃。



新竹縣：

新竹縣尚無異動，暫依原先規劃。

苗栗縣：

苗栗縣政府表示，開放75歲以上民眾、65歲以上原住民12日上午8點起預約各社區接種站，13、14、15日至各報到地點分批施打，請務必於預約報到時間準時到場，不接受現場報名！

►預約報名點此

台中市：

台中市政府表示，目前已第一波分配到的疫苗數量為7萬劑，但目前尚未到貨，還須針對人員造冊、配發疫苗、安排快打站人力等，因此按照原定施打期程，與各地縣市政府一致，以6/15施打為主，詳情待明（12日）下午3點台中市疫情指揮中心記者會說明。

彰化縣：

彰化縣政府表示，尚未收到疫苗。



南投縣：

南投縣尚無異動，暫依原先規劃。

雲林縣：

雲林縣政府表示，疫苗預計12日到貨，將按照中央開放類別與標準進行施打，需要針對人員造冊、配發疫苗、安排快打站人力等，目前按照原定施打期程，與各地縣市政府一致，以6/15施打為主。

嘉義市：

嘉義市規劃於明日下午15:00直播說明疫苗施打方向。



嘉義縣：

嘉義縣尚無異動，暫依原先規劃。

台南市：



台南市表示，疫苗施打最高原則「先列冊造冊，再配給施打」，15日至20日首波施打對象為85歲以上長者、75歲以上，領有或具有重大傷病卡及原住民身份。

另外，民政局提供 「安心接送與到府施打」，分別服務行動不便者與臥病無法前往者，服務專線06-2880180，或直接與各區公所預約服務。

台南市政府設置了3處大型施打站，包括善化靜思堂、新營體育館及東區復興國中，每個大型施打站預計1天可以施打2400人次，1天共可施打7200人次，市府後續將依疫苗到量增加更多的大型施打站，主要施打對象為1至3類的人員，其他類別則在醫院、診所或衛生所安排施打。

不過，目前疫苗尚未收到，預計6月14日前會到，6月15日開始施打，預估可能分配到約8萬劑。



高雄市：



待疫苗12日到貨後，會先理貨、配貨，若順利明天開始打，但會以之前尚未接種的優先順序開始施打，因此高齡長輩還是預定15日接種。

▼點圖可放大。（圖／高市府）





屏東縣：

屏東縣府表示，預計6/15起依照指揮中心順位開始施打，全縣將啟動48處注射站。

75歲長者部分「不用預約」，但因為這波疫苗數量有限，將「以滿85歲以上長者為優先」，目前已造冊完成，由村里長或村里幹事通知後，再攜帶健保卡、身分證依時段前往指定地點施打，若未通知，請不要自行前往。

如果是行動不便長者，縣府已備妥復康巴士，接送長輩前往接種。

後續視依疫苗撥補數量，將再陸續公佈滿75歲到未滿85歲的長者施打時間，「請不用著急，等候通知，一定打得到！」

第一階段48處施打疫苗地點包括：



（一）14家專責醫院─屏基、部立屏醫、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院、南門醫院

（二）33鄉鎮市衛生所（僅萬丹鄉在萬丹國中）

（三）1處大型速打站─屏東縣立體育館

▼點圖可放大。（圖／屏東縣府）

宜蘭縣：

疫苗12日或13日才到貨，有關長者開放施打詳細辦法尚在研擬、作業中。

花蓮縣：

花蓮縣尚無異動，暫依原先規劃。

台東縣：

台東縣尚無異動，暫依原先規劃。

澎湖縣：

澎湖縣尚無異動，暫依原先規劃。

金門縣：

本次獲配11,200劑AZ疫苗，預計12日到貨，6月15日開始接種疫苗。

下周起將有8家合約院所提供接種服務，包含金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。

為使疫苗有效利用，避免浪費及避免群聚，所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院亦使用網路掛號預約。同時，本縣也將辦理社區大型接種站，提升接種比率。

此外，住宿型機構住民及照護人員、洗腎患者將由金門醫院及傅仰賢診所列冊，直接於機構及診所提供接種服務，因此，住民及洗腎患者免預約。也就是說，大同之家、松柏園及福田家園將由衛生福利部金門醫院於機構內提供接種服務、洗腎患者將由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所進行接種。

社區中重度失能者（失能等級為7、8級者），將以造冊方式由衛生福利部金門醫院醫療團隊到宅施打。

連江縣：

連江縣尚無異動，15日開放施打。