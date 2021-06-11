高雄醫護拒打疫苗將開罰　陳其邁：高風險地方容不得任何破口

▲高雄市政府11日的防疫記者會，簡任技正潘炤穎 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳高雄市政府有一張公告，明確要求醫護人員在20日之前，如果造冊列打之後，無法提出不能接種疫苗的相關證明，將不排除依照傳染病防治法開罰，高雄市衛生局回應：依法要求，至於開不開罰？怎麼罰？將再研議。

高雄市政府衛生局在11日證實網路流傳的公告的確是「正版」，這張公告明確要求醫院在20日之前，經過造冊預定施打疫苗的醫護，如果無法提供不能接種疫苗的診斷證明，將要依照傳染病防治法第36條及第70條第1項第2款規定開罰，可處3000元以上、15000元以下罰款。

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▲高雄市政府衛生局公告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局強調14日開始將有新一波的施打作業，屆時將不採取「勸導」，9日已經發文給各醫院及衛生局（所），15日前針對還未施打疫苗者進行造冊、通報，並須於20日前提出不能施打的相關診斷證明，不過消息傳出被人議論是「國外是獎勵，高雄卻是懲罰」。

▲高雄市政府11日的防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局長黃志中表示：「我們醫護有86%以上已經施打，應該是要努力去達成所有醫護全面施打，對於是否開罰讓中央統一處理，我們目前不開罰。我希望醫護人員身體允許下，可以去施打，保護自己也保護別人，是否可以罰或怎麼罰？疑義的部分要中央主管機關解釋，當然我們也不希望動到罰則」。市長陳其邁強調「對醫護有信心，我們要特別感謝醫護人員衝鋒陷陣，也要珍惜人民對醫護的信任，我拜託醫護快去施打 我們會勸導」，陳其邁重申：「高風險地方，容不得有任何防疫破口」，呼籲要醫護全面施打達到百分之百。

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