　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄醫護拒打疫苗將開罰　陳其邁：高風險地方容不得任何破口

▲高雄市政府11日的防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府11日的防疫記者會，簡任技正潘炤穎 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳高雄市政府有一張公告，明確要求醫護人員在20日之前，如果造冊列打之後，無法提出不能接種疫苗的相關證明，將不排除依照傳染病防治法開罰，高雄市衛生局回應：依法要求，至於開不開罰？怎麼罰？將再研議。

高雄市政府衛生局在11日證實網路流傳的公告的確是「正版」，這張公告明確要求醫院在20日之前，經過造冊預定施打疫苗的醫護，如果無法提供不能接種疫苗的診斷證明，將要依照傳染病防治法第36條及第70條第1項第2款規定開罰，可處3000元以上、15000元以下罰款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄市政府衛生局公告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市政府衛生局公告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局強調14日開始將有新一波的施打作業，屆時將不採取「勸導」，9日已經發文給各醫院及衛生局（所），15日前針對還未施打疫苗者進行造冊、通報，並須於20日前提出不能施打的相關診斷證明，不過消息傳出被人議論是「國外是獎勵，高雄卻是懲罰」。

▲高雄市政府11日的防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府11日的防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局長黃志中表示：「我們醫護有86%以上已經施打，應該是要努力去達成所有醫護全面施打，對於是否開罰讓中央統一處理，我們目前不開罰。我希望醫護人員身體允許下，可以去施打，保護自己也保護別人，是否可以罰或怎麼罰？疑義的部分要中央主管機關解釋，當然我們也不希望動到罰則」。市長陳其邁強調「對醫護有信心，我們要特別感謝醫護人員衝鋒陷陣，也要珍惜人民對醫護的信任，我拜託醫護快去施打 我們會勸導」，陳其邁重申：「高風險地方，容不得有任何防疫破口」，呼籲要醫護全面施打達到百分之百。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

超辣網拍女疫期斜槓排毒街　艾麗絲「冰火胸推」狂勾老司機　

快訊／高市婦幼隊驚傳槍響！　女警疑精神不濟「清槍走火」

「高階警官」插隊搶走30劑疫苗？　高雄市政府：都是造冊施打

獨／上了救護車才說「雙北接觸史」　消防員怒轟：說謊的垃圾！

快訊／船員猝死！直擊漁船運下遺體　高雄港49號碼頭全警戒　

ET快訊
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

竹縣新豐鄉驚傳週日「送煞」　網氣炸：禁辦活動，畫鍾馗怎戴罩？

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

生活熱門新聞

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

國道「即時影像」車潮湧現　網嚇傻：一群不怕死的

自強超空！他一早搭火車傻眼：全上莒光

國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

全台各縣市「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

他崩潰寫千字文「致陳時中」　網推爆

「快樂缺氧」來不及道別　醫曝隱形4徵兆

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

國道「綠燈10秒」堵返鄉　駕駛中招哀號

退票了還罵！她連假一早嘆：早預料會塞車

更多熱門

相關新聞

快訊／台企銀總行同樓層再1人染疫　已加強清消！

快訊／台企銀總行同樓層再1人染疫　已加強清消！

台企銀昨(10)日1名總行同仁確診新冠肺炎（COVID-19），當日同層樓辦公的所有同仁至醫院快篩結果皆為陰性，但今日PCR核酸檢測報告出爐，新增1名同仁陽性確診。

麗寶生醫加入檢驗國家隊　推出整合型企業快篩

麗寶生醫加入檢驗國家隊　推出整合型企業快篩

台大金山分院感謝各界捐贈物資　力挺醫護齊心抗疫

台大金山分院感謝各界捐贈物資　力挺醫護齊心抗疫

記者會開一半...陳其邁突拿「撞球桿」

記者會開一半...陳其邁突拿「撞球桿」

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

南高聯手力推疫苗防疫長者安心施打

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染高雄群聚感染疫苗接種醫護傳染病防治法

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面