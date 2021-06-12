日本AZ疫苗5.6萬劑台南開打！　長照機構優先「第1家已打94人」

▲台南市長黃偉哲表示，病毒不等人，保護市民不能等，疫苗提早撥發給台南市，台南市政府就開始提早打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心公告，全國新增250例本土個案，台南無新增確診案例，黃偉哲市指出，日本政府提供之124萬劑AZ疫苗已完成封緘配送至地方政府，台南首批獲配發的5萬6000劑，12日下午於長照機構先行展開施打作業。

黃哲市長指出，12日台南市0確診，但是在端午節的連續假期中間也是有蠻多從北部南返的人，或是來台南的人，雖然高鐵、台鐵、國道客運都有相當多的好朋友，他們基於珍視家人的健康、自己的健康，以及國家防疫政策的需要，紛紛退了票，市府由衷地感謝，表示最高的謝意，但是還是有人因為種種原因不得不南下，基於這樣，市府也有邀請一些南下的朋友來進行篩檢，那目前為止大概有700多位朋友來預約篩檢。

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台南市長黃偉哲表示，病毒不等人，保護市民不能等，疫苗提早撥發給台南市，台南市政府就開始提早打。除了12日首批配發的日本AZ疫苗，配給長照機構疫苗之外，6月12到14日，會依照疫苗接種順序，施打第1類到第5類的優先對象。

黃偉哲市長指出，市府規劃第1批接種對象為第1類醫事人員、第2類防疫人員（警消、環保清潔隊、工程清潔人員…等）、第3類高接觸風險工作人員（防疫旅館工作人員及防疫旅館清潔公司人員）、第5類機構、社福照顧系統之人員及其受照顧者（居服單位工作人員及受照顧者）、85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分者。

衛生局長許以霖指出，日本AZ疫苗首批56000劑，12日下午開始，已依照市府擬定的施打計畫，配送給長照機構等單位，12日下午已有1家長照機構執行施打共94人。

原訂「85歲以上」、「75歲以上領有重大傷病卡」和「75歲以上具原住民身分」；第2波接種對象則為「75歲以上長者」和「65歲以上具原住民身分」的施打計畫由6月15日起，市民朋友不用預約、不用排隊，由市府主動通知施打時間及地點，行動不便者還有安心接送及到府服務的方案。



另，市府於6月9日在台南科學園區西拉雅公園停車場啟用「南科抗原快篩站」，並針對快篩結果為陽性的企業員工，由現場支援醫院立即進行PCR採檢，後由企業提供專車送至預先規劃之一人一室隔離場所安置。11日共完成1043名外國籍企業移工及43名本國籍員工快篩，快篩結果皆為陰性；「南科抗原快篩站」自6月9日啟用至11日止，累計已完成2851人快篩，快篩陽性經CPR診認後全部均為陰性。

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