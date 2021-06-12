快訊／高雄男業務「6度採檢才轉陽」確診　匡9人採檢結果出爐

記者許宥孺／高雄報導

高雄市12日新增1例本土病例，個案12743為30多歲男性，是高雄確診男業務(案2529)的接觸同事，在5月18日被匡列採檢，19日採陰後居家隔離，沒想到隔離期結束後卻陸續出現症狀，直到第6次PCR採檢才呈陽性，個案共計匡列9人。衛生局稍早公布採檢結果，9人PCR採檢均為陰性。

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案12743在5月18日被匡列採檢，19日PCR陰性，列為居家隔離對象，入住防疫旅館至6月1日，期間沒有不適症狀，但是在6月1日解除隔離當天，後續要進行自主管理7天時出現呼吸道症狀，於6/2、6/5、6/8及6/10透過衛生局轉介至醫院採檢，PCR採檢連續4次都是陰性，直到10日因症狀轉為嚴重住院，11日第6次採檢，PCR結果陽性，CT值29.6。

因個案病識感高，衛生局暫不公布活動場所足跡，初步匡列接觸者有9人，包含同住家人4人、職場同事4人以及曾搭同步車的友人1名，PCR採檢結果均為陰性。

▲高雄市政府12日防疫記者會 。（圖／記者高雄市政府提供）

這起群聚指標個案是案2529，為50多歲男業務，曾有5天北部旅遊史，回到高雄後出現症狀，5月18日採檢確診。衛生局將其家人和密切接觸者匡列隔離並採檢，業務員的太太(案2714)是在19日確診，兒子(案9566)是在居家隔離期間出現發燒症狀，同事(案12743)則是在自主管理期間確診。

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