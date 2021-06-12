台南市大型疫苗接種站清消已完成　黃偉哲請市民放心

▲台南市環保局環境清潔消毒人員，分別前往設於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中等3處大型疫苗接種站執行消毒工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央配送給台南市首批56000劑AZ疫苗12日上午已抵達，台南市環保局也立刻動了起來，當天上午起即陸續派出環境清潔消毒人員，分別前往設於新營區體育館、善化區慈濟聯絡處及東區復興國中等3處大型疫苗接種站執行消毒工作，下午4時許已全數完成室內外及周邊的消毒。

市長黃偉哲表示，台南市針對疫苗施打已有妥善規劃，將依中央疫苗配送情形，陸續安排民眾接種，但也再次呼籲市民朋友，不論接種與否仍要做好個人防疫，包括戴口罩、勤洗手等，現階段也要避免群聚及出入人潮聚集的公共場所，齊心對抗病毒不讓疫情擴散。

環保局表示，為了做好接種站的環境清消，在清消前，環保局新營區、善化區、東區等區隊還先去勘察環境以掌握衛生局規劃的接種動線，這樣清消工作才能更加落實與徹底，清消的範圍包括室內等候區、接種區的空間、桌、椅等，戶外走廊、出入口等民眾可能經過的地區及周遭。

環保局長謝世傑表示，環保局不只在疫苗接種前做環境清消，每日疫苗接種完後，還會針對各場地室內外空間及民眾容易接觸的地方（如樓梯扶手、一樓洗手檯及公廁等處），使用濃度1000ppm的漂白水進行消毒，會一直持續到接種站撤站才告一段落。

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