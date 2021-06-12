新北領8.3萬劑疫苗才是最多！高雄9.01萬劑…「1.01萬劑」用在這

▲高雄市實領8萬劑疫苗，不比新北多。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，12日陸續送抵地方政府，但卻傳出新北收到的疫苗比高雄還要少。高雄市政府表示，上午共收到9萬100劑，其中1萬100劑為國軍專案使用，實際獲配數量為8萬劑。

▲高雄市政府實領8萬劑疫苗 。（圖／高雄市政府提供）

高雄市衛生局發稿澄清，高雄市12日獲配9萬100劑疫苗，其中1萬100劑為國軍專案專用，直接配賦至轄內國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院岡山分院。高雄市政府獲配疫苗數量共計8萬劑。

國軍專案1萬100劑分配，直接配送至國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處，有1800劑;國軍高雄總醫院左營分院獲配6800劑，國軍高雄總醫院岡山分院獲配1500劑，並非高雄市政府所用。

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，第一批先配發66萬劑到各縣市，高雄市12日上午宣布獲配9萬100劑，新北表示拿到8.3萬劑，台北則說有7萬劑，這讓外界質疑，疫情相對嚴峻的新北為何領得比高雄還要少。新北市長侯友宜也表示感到不解，要大家去問指揮官。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，疫苗分配為新北取得8.3萬劑最多，至於外傳高雄領取9.01萬劑，其中則是包含提供國軍專案的1.01萬劑，實領是8萬劑。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／高雄男業務「6度採檢才轉陽」確診 匡9人採檢結果出爐

快訊／高雄染疫業務員1傳3 同事自主管理PCR「5陰1陽」確診

特權打疫苗「足無是款」 陳其邁撂重話：你試試看！絕對嚴辦

桃園確診男發病前後1天高雄出差！曾到京元電 匡92人採檢出爐

高雄女自疑染疫！「指定醫院」盧小小 衛生局曝採檢結果