快訊／高雄染疫業務員1傳3　同事自主管理PCR「5陰1陽」確診

記者許宥孺／高雄報導

高雄市12日新增1例本土個案，挑戰連續零確診破功。個案12743為30多歲男性，是高雄確診男業務(案2529)的同事。個案居家隔離結束採陰後，在自主管理期間出現症狀，直到第6次採檢才呈現陽性確診。

▲高雄市長陳其邁召開防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

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案12743在5月18日被匡列採檢，19日PCR陰性，列為居家隔離對象，入住防疫旅館至6月1日，期間沒有不適症狀，但是在6月1日解除隔離當天，後續要進行自主管理7天時出現呼吸道症狀，於6/2、6/5、6/8及6/10透過衛生局轉介至醫院採檢，PCR採檢連續4次都是陰性，直到10日因症狀轉為嚴重住院，11日第6次採檢，PCR結果陽性，CT值29.6。

因個案病識感高，衛生局暫不公布活動場所足跡，目前匡列接觸者有9人，包含同住家人4人、職場同事4人以及曾搭同步車的友人1名。其中同事4人PCR陰性，同住家人、友人則是快篩陰性，PCR結果尚未出爐。

專家小組推斷，個案病程可以回溯到5月18日和案2529曾在職場上接觸過，但因個案體質和病程發展，發病期程、採檢狀況和檢驗結果沒有在第一天就被驗出，專家小組將會針對個案討論釐清。

▲高雄確診男業務(案2529)傳染給妻子、兒子和同事。（圖／記者高雄市政府提供）

這起群聚指標個案是案2529，為50多歲男業務，曾有5天北部旅遊史，回到高雄後出現症狀，5月18日採檢確診。衛生局將其家人和密切接觸者匡列隔離並採檢，業務員的太太(案2714)是在19日確診，兒子(案9566)是在居家隔離期間出現發燒症狀，同事(案12743)則是在自主管理期間確診。

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